Teletrabajo, seguridad y flexibilidad: así es la nueva normalidad de Zurich Seguros

La inesperada y abrupta llegada de la covid-19 cogió descolocado a todo el tejido empresarial. La grave amenaza de contagio y la posterior declaración del estado de alarma en España obligó a las compañías a actuar con celeridad instaurando un nuevo modelo de trabajo en el que garantizaran su funcionamiento al tiempo que se aseguraba la salud de los empleados y los clientes. Zurich Seguros fue una de las primeras en actuar, tomando la decisión de trabajar desde casa a partir del 11 de marzo. Ahora, con la fase de desescalada en marcha, serán también de los últimos en regresar, ejecutando hasta entonces un plan de vuelta a la normalidad en el que la prioridad ha sido siempre la protección de las personas.

Zurich Seguros ha presentado esta hoja de ruta, desarrollada con el asesoramiento técnico y médico de varios expertos, incluyendo los equipos de Medicina Preventiva del Hospital Clínico, a sus 2.000 empleados. Este plan sigue la lógica de avanzar por fases, siempre por detrás del entorno, para valorar el comportamiento de la pandemia y su evolución a medida que avanza el Plan de Desescalada del Gobierno, asegurando así máximas condiciones de seguridad antes de exponer a los equipos de Zurich.

“Estamos ante un plan diseñado para proteger a nuestra gente. Fuimos los primeros en prohibir viajes y pasar al modo trabajo desde casa, incluso antes del cierre de los colegios o de decretarse el confinamiento ciudadano. Supimos ver el riesgo que la covid-19 podía suponer para nuestros equipos y nos lo podíamos permitir dada la larga tradición de trabajo flexible en la compañía”, asegura Santiago Ínsula, Director de Recursos Humanos de Zurich Seguros en España. La nueva normalidad de la compañía está definida en cuatro fases cuya finalización no está prevista hasta el segundo trimestre de 2021. Solo para entonces se plantea una vuelta al 100%, aunque, eso sí, sin el 100% de los equipos en las oficinas: sus espacios estarán a un máximo del 60% de ocupación.

Actualmente toda la compañía se encuentra en fase de teletrabajo al 100% y no se prevé abrir oficinas hasta dos semanas después de darse por terminada la desescalada, que no será nunca antes del mes de julio, y siempre que las condiciones sean favorables. Para entonces, tan solo entraría el 5% de la plantilla. Durante esta primera fase, Zurich ha previsto varias medidas para sus empleados, empezando por el Bono Oficina en Casa, un compromiso económico que pretende facilitar el trabajo desde casa y contribuir a construir un entorno más ergonómico. Además, han garantizado la seguridad de su plantilla enviándoles a su domicilio un paquete con cuatro pantallas faciales de protección contra la covid-19 para adultos y dos para niños, asegurándose así de que sus unidades familiares cuentan con los mejores equipos de protección durante la desescalada.

Regreso a las oficinas desde el último trimestre de 2020

Santiago Ínsula asegura que esta fase ha demostrado la eficacia del teletrabajo en la compañía, un motivo que les lleva a plantear un regreso prudente y seguro para la plantilla. “Estamos planificando el retorno, pero a la vista de los altísimos niveles de gestión y atención a clientes que los equipos están demostrando desde casa, no tenemos ninguna necesidad de asumir riesgos. Nos tomaremos el tiempo necesario para valorar la evolución de la pandemia antes de exponernos”, expone el directivo de la compañía. Dicho regreso a la actividad presencial empieza a plantearse en la siguiente fase, que podría iniciarse el último trimestre de este año, siempre que se cumplan las condiciones de seguridad y la reducción del riesgo de un potencial rebrote otoñal. Zurich Seguros prevé para entonces la apertura de todas las oficinas e incorporación gradual de empleados con aforos máximos del 40%.

Una vez completado este paso, Zurich Seguros se adentraría en la última fase de su plan de retorno, que no se activaría hasta cumplirse unos requisitos de control de la pandemia y que regulará las condiciones de la denominada Nueva Normalidad en Zurich. En ella se impondrá el trabajo flexible con aforos máximos en oficinas que no superarían el 60% y nuevas medidas de seguridad y configuración de puestos, entre las que destacan la restricción del uso de ascensores, señalética en escaleras y otros espacios, horarios de entrada escalonados, eliminación de la huella digital de acceso para imponer fórmulas asépticas, reserva de espacio y plazas de parking vía app, puestos en zigzag (no enfrentados), o el aforo máximo en la cafetería y salas de reuniones, que se llevarán a cabo bajo un modelo mixto con un fuerte componente virtual.