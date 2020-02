El movimiento ‘scout’ español abrirá un buzón de denuncias para las víctimas de pederastia

Las asociaciones de jóvenes Scouts España y Movimiento Scout Católico anunciaron este martes que están trabajando en la creación de un canal de denuncias para aquellas personas que han sufrido abusos por miembros de ambas entidades. Los canales serán independientes, uno por cada organismo, y los casos que lleguen se trasladarán a las autoridades civiles. "Estamos trabajando en la creación de un canal anónimo de denuncias para que estas nos lleguen de forma directa. Hasta ahora, son las organizaciones federales que integran nuestra entidad las que nos transmiten los casos cuando se dan", explicó a este diario una portavoz de Scouts España, organización activa desde 1912. Estas dos agrupaciones son las dos asociaciones mayoritarias que conforman el movimiento scout español: ambas suman más de 63.000 miembros (de entre seis y 21 años) y más de 12.500 voluntarios y educadores.

A diferencia de lo que en 2013 hizo su homóloga estadounidense –desde ayer declarada en quiebra tras la ola de denuncias de cientos de víctimas-, estas asociaciones precisaron que, de momento, no realizará una investigación sobre los casos de abusos del pasado. "Nosotros solo tenemos registrados cuatro casos en los últimos siete años, de los cuales dos han sido resueltos judicialmente", explicó la portavoz de Scout España. Ante la pregunta de si cree que en las últimas décadas es posible que haya más casos, la asociación responde: "Solo tenemos constancia de los delitos que han tenido lugar durante la presente administración. No hemos recibido más casos. Decir una cifra de posibles víctimas más allá de hace siete años sería impreciso y sin tener ninguna prueba".

Movimiento Scout Católico precisó que, en su caso, solo tienen registrado un caso, cometido por un cura de Bizkaia entre 2015 y 2017, que gestionó en su día la diócesis de Bilbao. "Investigar el pasado es difícil y nos es imposible realizarlo. Pero animamos a las familias a que contacten con nosotros. Tenemos la obligación de llevar su caso a la justicia civil y de abrir un proceso eclesiástico cuando sea necesario", explica la organización, activa desde 1961. En el recuento de ambas asociaciones no están recogidos los casos de otras agrupaciones scout independientes que no están reconocidas por la Organización Mundial del Movimiento Scout y los cometidos dentro de la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge. En está última, por ejemplo, tuvieron lugar a finales de los noventa los abusos en el Monasterio de Montserrat (Barcelona), destapados por este periódico el año pasado.



En cuanto a las reparaciones a las víctimas, Scout España precisó que, de momento, "no se ha visto con la necesidad de disponer de recursos [económicos]" para hacer frente a las indemnizaciones de miles de afectados como le ha ocurrido a Boy Scout of America. "Sin embargo, y si fuera necesario, activaríamos todos los protocolos y mecanismos para disponer recursos reservados para las víctimas", afirmó la asociación. Por otro lado, la organización católica, aunque afirma que no están envueltos en una situación que requiera la creación de un fondo exclusivo para pagar a las víctimas, "el comité federal del movimiento valorará la creación del mismo".