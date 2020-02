La ilusión, el motor de la docencia

Más de 1.700 profesores procedentes de centros escolares de toda España se han dado cita este sábado en el evento ¡Grandes Profes! 2020, convocado por la Fundación Atresmedia, Santillana y Samsung, con la colaboración de la Universidad Internacional de Valencia, para rendir homenaje a los docentes y profundizar en el poder de la pasión en la educación. Esta séptima edición ha girado alrededor de la ilusión, un sentimiento “clave” en el mundo de la enseñanza.

Marian Rojas, la psiquiatra y autora del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, ha sido directa en su ponencia: “La ilusión es más importante que la felicidad”. Rojas ha destacado en el acto celebrado en los Cines Kinépolis la repercusión de la actitud en la vida de cada persona: “Cuando uno hace cosas con pasión nuestro organismo se lo cree. Y esto tiene un impacto en la vida”. Además, ha aprovechado para advertir del peligro del autoboicot. “No conozco biografías sin heridas, pero depende de la actitud”, ha añadido.

A Lucas Vidal le costó mucho dedicarse a la música. Incluso tomar la decisión. Soñaba con dirigir orquestas con decenas de músicos y componer. En el camino se topó con muchas dificultades. Entre ellas, gente que no creyó en él. Sin embargo, sus profesores fueron, en su mayoría, una excepción. “Chaval, tú vales para esto”o “Sigue adelante, que irá bien”, eran alguno de los mensajes que, según él, le dieron el impulso. Su trabajo ha recibido dos premios Goya y un Emmy, ha compuesto la banda sonora de Fast and Furious 6 y de tráilers para películas como Interstellar o la saga Star Wars y ya piensa en los siguientes proyectos. “Es importantísimo que tengáis empatía y que sepáis leer al estudiante que tenéis delante”, ha recalcado Vidal.

Durante las charlas, se ha hablado del apoyo incondicional de los profesores, los mensajes positivos y el ánimo por encima de todo. Toni Nadal, tío y entrenador del tenista Rafa Nadal, ha defendido la exigencia y conocer hasta dónde llegan las capacidades de cada uno. En contra del “populismo del lenguaje positivo”, Nadal ha contado varias experiencias sobre cómo entrenó a su sobrino. “Le hacía jugar en pistas horribles, con pelotas en malas condiciones, le decía que entrenaríamos una hora y media e iba alargando bastante la fiesta… Todo para aumentar su capacidad de resistir un poco más”, ha dicho. “Más que decirle que todo saldría bien, le enseñé a cultivar la resiliencia”. El mallorquín ha instado a los profesores a que formen el carácter de los pequeños y a que aprendan a motivar.

La periodista Ana Pastor ha sido otra de las invitadas al evento. Pastor ha puesto el acento en el control de la información que le llegan a los más pequeños y en el desarrollo del pensamiento crítico. “Está en vuestras manos fomentarlo”, ha añadido. Pastor ha repasado su historia personal y ha agradecido su labor a los docentes: “Yo soy lo que soy gracias a mi familia y a la gente en el colegio y en la universidad que me ha dicho que no me rinda”.

Un mensaje similar ha trasladado Jesús Vidal, actor principal de la película Campeones. Durante el acto, que más de 4.000 personas han seguido por streaming, ha enumerado uno a uno todos los docentes que han influido en su vida. Los buenos y los menos buenos. Y ha concluido con un guiño a la inclusión en las aulas: “Queridos grandes profes, de vuestra firmeza depende cambiar la vida de alguien. Gracias a vosotros, todo es posible”.