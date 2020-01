El nuevo virus chino se contagia entre humanos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha convocado este lunes un comité de emergencia ante el avance del nuevo coronavirus de Wuhan. Se reunirá el miércoles para determinar si supone una urgencia internacional, para hacer recomendaciones y buscar soluciones a su amenaza. La decisión llega tras la confirmación de las autoridades chinas de que se puede transmitir entre personas, algo que hace más peligrosa la enfermedad. Además, el lunes también se ha registrado una nueva víctima mortal, el tercer fallecido hasta la fecha por esta extraña enfermedad, y Corea del Sur confirmó su primer caso.

“El reciente brote de una nueva neumonía por coronavirus en Wuhan y otros lugares debe tomarse en serio”, ha dicho este lunes el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, en su primera declaración pública sobre la crisis. "Los comités del partido, los gobiernos y los departamentos relevantes en todos los niveles deben poner en primer lugar la vida y la salud de las personas".

Es un virus nuevo, del que solo se tiene constancia desde hace 20 días, así que todavía es mucho lo que se desconoce de él. Los científicos estudian sus características y su expansión. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

¿Cuántos afectados hay?

Pese a que las autoridades de Wuhan aseguraban hasta el viernes que desde el 3 de enero no había nuevas infecciones, la realidad es que no paran de crecer. Según los últimos datos oficiales hay 198 casos confirmados, lo que multiplica prácticamente por tres la cifra que se había hecho pública la semana pasada. No se conocen detalles de su estado, pero sí que muchos ya fueron dados de alta. Frente a las cifras oficiales, un estudio del Centro de Análisis de Enfermedades Infecciosas Globales del Imperial College de Londres estimaba que, a fecha del 12 de enero, el número de infecciones probables se elevaba a 1.723. “Es probable que el brote de un nuevo coronavirus en Wuhan haya causado una cantidad de enfermedades respiratorias leves o moderadas sustancialmente mayor de la que se ha ofrecido”, rezaba el texto, producido con apoyo de la OMS.

¿Cuáles son los síntomas?

Provoca síntomas similares a los de una neumonía, ocasionando fiebre y dificultades respiratorias, aunque dependiendo de la persona afectada pueden ser muy leves, graves o incluso mortal.

¿Es mortal?

Hasta el momento se han registrado tres muertes causadas por el 2019-nCov, el nombre oficial del patógeno. Se conocen detalles de las dos primeras, que afectaron a hombres, de 61 y 69 años respectivamente. Ambos padecían enfermedades pulmonares previas y perecieron por las complicaciones derivadas de la infección. El antecedente más directo que existe es el SARS, de la misma familia. También nació en China y causó en 2002 la muerte de más de 700 personas. Fue mortal en aproximadamente un 10% de los casos, ensañándose especialmente entre los mayores de 65 años. Aunque los científicos trabajan en desentrañar su secuencia, a priori creen que no es tan grave.

¿Cómo surgió?

Los coronavirus son microorganismos que mutan con facilidad. Se sospecha que saltaron a los humanos desde un mercado de animales vivos en la localidad de Wuhan, ya que la inmensa mayoría de los primeros pacientes habían estado allí. Es probable que el virus pasase de un huésped primario, como un murciélago, a otra especie por alguna adaptación o mutación, y que en otra posterior, en su contacto con personas, llegase a ellas.

¿Cómo se transmite?

En principio se suponía que solo podía pasar de animales a humanos, igual que otro patógeno conocido de la misma familia: el MERS-CoV. Pero las autoridades chinas confirmaron ayer que puede contagiarse entre personas, algo que se venía sospechando tras detectar cada vez más casos de infectados que no pasaron por el mercado.

¿Hay riesgo de pandemia?

A falta de conocer las conclusiones de la reunión que la OMS mantendrá el miércoles, en sus evaluaciones previas había catalogado el riesgo de expansión como alto dentro del país, moderado en la región y bajo globalmente. En China ya ha llegado a Pekín y a Shenzhen, cerca de Hong Kong. Existen rumores, asimismo, de que se han identificado varios casos sospechosos en Shanghái. Así lo exponía un doctor de uno de los principales hospitales de la ciudad en declaraciones anónimas al diario hongkonés South China Morning Post: “Nuestro centro está llevando a cabo sesiones de entrenamiento sobre prevención y tratamiento del virus. También se están apresurando las compras de máscaras, gorros y desinfectantes. Siendo sincero, estoy asustado. Es un nuevo virus con muchos aspectos que todavía no están claros”.

¿A qué países ha llegado?

Ya ha cruzado tres fronteras: se ha detectado en Tailandia, Japón y Corea del Sur. De momento todos los pacientes habían pasado por Wuhan.