La Audiencia aplaza la decisión sobre el ingreso en prisión de los condenados por abuso sexual en Manresa

La sección 22 de la Audiencia de Barcelona ha celebrado este miércoles una vista, que no ha sido pública, para resolver si envía a prisión a cuatro de los condenados por abuso sexual a una menor en Manresa (Barcelona) en 2016, pese a que la sentencia todavía no es firme. A la vista solo han acudido dos de los condenados, uno de ellos se ha excusado a través de su letrado alegando que tenía otra vista y el tribunal ha decidido aplazar la comparecencia. Otro de los acusados no se ha presentado y no ha alegado ningún motivo por lo que Fiscalía ha solicitado una orden de busca y captura. El tribunal ya ha alertado que no tomará la decisión del ingreso en prisión de los condenados hasta la próxima semana y estudia si hace efectiva la orden de busca y captura solicitada por el Ministerio Público.

La Audiencia de Barcelona impuso penas de entre 10 y 12 años a cinco jóvenes por la violación múltiple a una niña de 14 años en Manresa en 2016, y los condena por delito de abuso sexual a la menor, pese a que la Fiscalía al final del juicio acusó por agresión sexual. El tribunal también les condenó a pagar una indemnización de 12.000 euros a la víctima, mientras que absolvió a otros dos acusados en el juicio.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2016 en Manresa, cuando un grupo de jóvenes acudió a una fábrica abandonada –en el Camí Torre d'en Viñas– para realizar un botellón y los cinco abusaron de la menor cuando estaba inconsciente, tras haber tomado alcohol pese a su "baja tolerancia" y fumado marihuana, según la sentencia.

Esta mañana se han presentado en la sala de vistas Bryan Andrés y Maikel Pascual, ambos condenados a doce años de prisión por incitar y participar en la cadena de abusos sexuales a la que fue sometida la víctima. Los dos han reiterado su inocencia y sus letrados han acreditado su intención de colaborar en la justicia hasta que el TSJC resuelva el recurso a la condena interpuesto por sus abogados. A ambos se les ha retirado el pasaporte y comparecen semanalmente en el juzgado.