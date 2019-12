El actor Cuba Gooding Jr., acusado por siete mujeres más de comportamiento sexual inapropiado

El actor Cuba Gooding Jr. ha visto cómo otras siete mujeres -y con ellas ya son 22- le acusan de un presunto comportamiento sexual inadecuado por haberlas tocado sin su consentimiento en diferentes episodios desde 2001. El actor, que ahora tiene 51 años, ha sido formalmente acusado en tres de los 22 casos, pero las acusaciones confían en que el resto de alegaciones sirvan para probar un patrón de abuso por parte de Gooding Jr. Según los testimonios, los tocamientos no consentidos por parte del presunto abusador, que habrían ocurrido entre 2001 y 2018, "sucedían rutinariamente en encuentros con mujeres desconocidas en bares y clubes nocturnos, con quienes no había tenido interacción anterior y a quienes tocaba inapropiadamente", según la documentación aportada por las acusaciones. Gooding Jr. habría cometido estos tocamientos en hasta seis estados de EE UU: Nueva York, California, Georgia, Utah, Texas y Nuevo México.

Según han revelado varios medios de comunicación estadounidenses con acceso a documentación presentada a la justicia de Manhattan (Nueva York) este lunes, el ganador de un Oscar en 1996 por su papel como mejor actor de reparto en Jerry Maguire forzó a una mujer a la que besó sin que esta quisiera cuando ambos participaban en el Festival de Sundance. Según la denuncia, Gooding Jr. y la mujer se conocieron y acudieron a un concierto. Cuando ella quiso marcharse, él le rompió las medias y solo paró cuando la víctima le mordió en la mejilla para poder escapar.

Otra mujer acusa al actor de haber metido la mano dentro de sus pantalones y tocado sus nalgas en un restaurante en Atlanta en 2011, mientras él le amenazó: "Sé que quieres ser actriz y yo te puedo arruinar". Otra denunciante asegura que Gooding Jr. le agarró dos veces de su vagina en un restaurante en Malibú (California) en 2016, según la documentación judicial, y le dijo a ella y una amiga que esa noche "iban a orinar" sobre él. En el mismo bar, esta vez en 2018, el actor se aproximó a la misma mujer y repitió: "Te vas a sentar en mi cara, me vas a orinar en mi boca y te vas a mear encima de mí". Este deseo también se lo dijo a otra denunciante en un bar de Los Ángeles en 2011. Las otras cuatro mujeres que se suman ahora a la denuncia hablan de que el actor les forzó y besó sin su consentimiento en Manhattan, Los Ángeles, San Francisco y en un club nocturno cercano al Festival de Sundance en 2003, según The New York Times.

Gooding Jr. se enfrenta a seis cargos de abuso sexual y tocamientos forzados por parte de tres de las 22 mujeres, aunque los fiscales han pedido al juez que permita que las alegaciones de las otras 19 presuntas víctimas se puedan incorporar al juicio. El abogado del actor, Mark Heller, dijo en un comunicado recogido por el medio estadounidense Page Six, que su cliente "niega todos los hechos de conducta criminal". El letrado alega que su cliente es víctima de su fama y califica de "falsas" todas las acusaciones. Gooding Jr. tiene que volver al juzgado el próximo 22 de enero, después de que compareciera el pasado octubre y fuera puesto en libertad sin fianza.