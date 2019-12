Una mujer con hipotermia sobrevive tras más de seis horas en parada cardiaca

"No recuerdo nada de aquel fin de semana", afirma Audrey Marsh, la mujer británica de 34 años que ha sido reanimada tras seis horas en parada cardiaca. La mujer, que trabaja como profesora de inglés en Barcelona, se perdió junto a su marido el día 3 de noviembre en la zona montañosa del Vall de Núria (Girona). Al mediodía Audrey sufrió una hipotermia severa causada por el frío –les sorprendió una tormenta de nieve–, quedó inconsciente y entró en parada cardiorespiratoria. Seis horas después, tras el rescate, fue finalmente reanimada en el hospital de la Vall d'Hebron gracias a la coordinación entre los equipos de Bomberos, el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) y el personal del hospital. "Es un caso excepcional en el mundo; la parada cardiaca más larga documentada en España", ha explicado esta manaña Eduard Argudo, médico del Servei de Medicina Intensiva y miembro del equipo ECMO [Oxigenación con Membrana Extracorpórea] del Vall d'Hebron.

Gracias a varias pistas –llamadas telefónicas y fotografías recibidas por amigos de la pareja–, los bomberos consiguieron llegar a la zona sobre las 15:40 de la tarde. La mujer fue entonces trasladada al hospital Vall d'Hebron a través de un helicóptero médico. A su llegada a las 17:44 horas, la paciente recibió un tratamiento de oxigenación con membrana extracorpórea (ECMO, una máquina que suple la función del corazón y los pulmones, extrayendo sangre que se oxigena antes volver a introducirla por una arteria, y que además la calienta lo que permite elevar la temperatura corporal).

Cuando Audrey llegó al hospital no tenía constantes vitales, su corazón no tenía actividad eléctrica y sus riñones no funcionaban. Los sanitarios consideraron, sin embargo, que la paciente podía sobrevivir al tratarse de una hipotermia y decidieron conectarla a la máquina. Cuando su organismo alcanzó los 30 grados (cuando llegó al hospital estaba a 20,2), los médicos decidieron darle una descarga eléctrica (desfibrilación) para reanimarla, con éxito. Su corazón volvió a latir autónomamente a las 21:46.

"Este caso marca la línea del futuro: la coordinación entre equipos", ha afirmado esta mañana en rueda de prensa Miquel López, jefe de la división especial de bomberos. "Estas fuerzas de coordinación tienen un impacto clave: sin ellas no hay profesional capaz de enfrentarse a casos como este", ha añadido Antoni Encinas, gerente del servicio de medicina intensiva.

El marido de Audrey, Rohan Schoeman aportó detalles sobre la excursión: "Fuimos a pasar un fin de semana con amigos. El domingo decidimos marcharnos pronto del refugio a las 07:15, sin ellos. Llegado un punto, la nieve se hizo muy intensa. Encontramos una roca y tratamos de usarla de refugio para esquivar las condiciones meteorológicas. Cuando tuvimos visibilidad, comprobé que nuestros amigos habían tratado de contactarnos. Audrey estaba perdiendo la consciencia, así que intenté mandarle fotos a nuestros amigos de dónde estábamos".

"No me di cuenta de que mi vida estaba en peligro hasta que me encontré aquí", ha dicho la paciente, que salió del hospital once días después. "La atención ha sido fantástica". Y añadió: "Quizás no estuvimos lo suficientemente preparados que deberíamos, fuimos imprudentes".