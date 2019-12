El Poder Judicial investiga los fallos del caso de Itziar Prats, cuyas hijas fueron asesinadas por su padre

Hay una cuestión que la juez del caso incluyó en sus valoraciones que causó un especial daño a Itziar Prats y por la que pide además una explicación al Poder Judicial. Cuando tramitaron el divorcio, Prats se marchó del piso conyugal a otro que estaba cerca, a apenas unas calles. La titular del Juzgado de Violencia de Género 1 de Castellón entendió que mudarse a una residencia tan cercana no era compatible con el miedo que ella había manifestado sentir.

Esa afirmación “proyecta sobre Itziar el sentimiento de haber hecho algo mal", señala el escrito de queja presentado por Prats, que explica que la mujer entendió que esta decisión estaba detrás de que no se le concediera la orden protección que había solicitado, dando a entender "que de haber fijado su domicilio a mayor distancia que el del padre de sus hijas, entonces sí se habría adoptado la orden de protección”.

Y añade: “Sería igual si el domicilio estuviera a 10 o a 100 kilómetros. Las niñas pernoctaban con él y estaban a solas con él cuando le correspondía, y eso era lo que se quería evitar, y fue precisamente cuando pernoctaban con él cuando las mató”. Según el escrito, este hecho añade “la proyección de la culpa” al dolor por la pérdida de sus hijas. “Es de una crueldad infinita”, señala el abogado en su escrito. “Itziar necesita que algún responsable del Poder Judicial la reciba, y le diga que el hecho de haber fijado su domicilio cercano al de su esposo, antes de recibir las amenazas, no es la causa de que no se acordara la orden de protección solicitada, y que por tanto ella no es responsable de que tal medida no fuera acordada, ni que por tanto es responsable de nada más”.