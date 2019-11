La defensa de El Chicle: “Es un ser humano al que han tratado como un monstruo”

Abuín, el pasado viernes en el juicio. En vídeo, el acusado pide perdón a la familia de Diana Quer. Foto: ÓSCAR CORRAL / Vídeo: EFE

"Mi cliente es culpable. Arrojó a Diana Quer al pozo y eso es horrible. Es un dolor infinito para la familia. Pero ese dolor permanente no justifica la prisión permanente revisable. La venganza, sí". La abogada de oficio de José Enrique Abuín, El Chicle, ha aprovechado al máximo su alegato este martes por la mañana para sembrar en el jurado todas las dudas posibles sobre las lagunas de la investigación. Ha pedido a los cinco hombres y cuatro mujeres del tribunal que juzguen "con la inteligencia, no con las vísceras", y ha defendido la existencia de un contubernio del que han formado parte tanto la Guardia Civil, como los juzgados, los testigos, los forenses y la prensa. Todos ellos confabulados por la "obsesión de incriminar a El Chicle", "un ratero, trapichero, más o menos pesado con las chicas", "un baboso ligón" y "un ser humano al que han tratado como un monstruo". "Hasta le han privado de nombre y apellidos", ha lamentado, mientras los medios de comunicación "lo lapidaban", en una suerte de "justicia medieval" o "Santo Oficio".

La abogada Fernanda Álvarez, a la que se le encomendó la defensa de El Chicle después de que el penalista José Ramón Sierra abandonase a su cliente por supuesta "pérdida de confianza", ha repasado durante una hora y 20 minutos lo que considera "contradicciones", afirmaciones "escandalosas" y "falta de pruebas" de la causa. Después de su exposición, Abuín, autor confeso de la muerte de Diana Quer, ha pedido "nuevamente perdón", pero no ha querido añadir nada más.

La abogada ha negado incluso que la brida que se considera el arma homicida con la que Abuín pudo estrangular a la muchacha madrileña llegase a estar alguna vez en el cuello de la víctima. Y ha defendido, en contra del criterio de los forenses, que la chica murió desnucada casi en el acto, en el que involuntariamente El Chicle le causó una "dislocación" de las vértebras al creerse sorprendido por ella cuando se hallaba robando gasoil, de noche, en una calle de A Pobra (A Coruña).

"A los forenses no les interesó que esas vértebras estuviesen dislocadas", ha asegurado en su empeño por desmontar toda una colección de informes periciales, incluído el del grupo de la Guardia Civil experto en la telefonía móvil, que situó de forma "irrefutable" el asalto a la joven en un lugar distinto del que señalaba el acusado. Y así ha ido desmenuzando y negando cada uno de los indicios que blande la acusación para pedir prisión permanente por rapto, violación y asesinato: "¿Estamos en una sala de justicia o en un circo donde todo vale para castigar al monstruo?", ha preguntado.

"Yo estoy desarmada en la defensa porque no tengo dinero para encargar informes", ha dicho Álvarez en referencia al despliegue de medios empleados por la acusación, que ha contado con un revisor de la autopsia y un matemático que se ha basado en el Teorema de Bayes para afirmar que El Chicle agredió sexualmente a Diana con "un 99,999%" de seguridad. La familia de la víctima ha contratado incluso a un psicografólogo que ha descrito al acusado durante el juicio como "un depredador sexual" sin empatía que solo busca satisfacer unos instintos marcados por una "fuerte carga testosterónica".

"Miren ustedes sus palotes [rasgos de la letra a los que se refería el psicografólogo] a ver si son depredadores sexuales", ha sugerido al jurado la abogada, "estamos todos vendidos, porque mañana pueden estar ustedes aquí sentados", ha comentado también en alusión al banquillo. "Ha habido una falta de rigor escandalosa" ha clamado Álvarez. En el cadáver de Diana Quer, recuperado después de permanecer hundido en el pozo de la nave de Asados durante 496 días, "no hay sangre, no hay semen, no hay ADN de varón, no hay signos de violencia ni de resistencia", ha recordado la letrada. Y esto "a pesar de que los forenses miraron milimétricamente el cadáver con la idea de que fue violada".