Una mujer dirigirá el Financial Times por primera vez en su historia

El diario Financial Times (FT) ha nombrado a Roula Khalaf (Beirut, Líbano) nueva directora de la publicación, en sustitución de Lionel Barber. Khalaf, quien consolidó su prestigio profesional con la cobertura de la Guerra de Irak y la Primavera Árabe de 2011, supervisaba desde hace tres años, en su puesto de subdirectora, la planificación estratégica del FT y las nuevas iniciativas para potenciar su proyección digital. Será la primera directora del periódico desde su fundación en 1884.

El proceso de sustitución de Barber ha tardado un año en realizarse, y ha contado con la implicación de los nuevos propietarios del FT, la compañía japonesa de medios Nikkei, que han tenido que escoger entre un plantel de candidatos internos que incluía a figuras como John Thornhill, Alec Russell o Robert Shrimley. El presidente de Nikkei, Tsuneo Kita, ha asegurado que los 24 años de carrera profesional de Khalaf en el periódico han demostrado su "integridad, su determinación y su buen juicio" y se ha mostrado convencido de que "continuará desarrollando el objetivo del FT de suministrar periodismo de calidad sin miedo y sin favoritismos (without fear and without favour es la leyenda que puede leerse en la cabecera de la publicación).

Nacida en Líbano, Khalaf trabajó en el semanario económico Forbes antes de incorporarse al diario londinense. Allí escribió un famoso perfil del corredor de bolsa, Jordan Belfort, quien fue inmortalizado por el cineasta Martin Scorsese en El Lobo de Wall Street. El personaje de Khalaf tiene una breve aparición en el filme, aunque ella misma ha explicado que, a pesar de intentarlo, nunca conoció personalmente a Belfort. El controvertido financiero llega a referirse a ella en sus memorias desde prisión como una "insolente periodista de la revista Forbes", un calificativo que Khalaf lleva con orgullo.

Sobre Khalaf recae la responsabilidad de seguir impulsando el crecimiento digital del FT, que ha pasado de ser un negocio centrado en la edición impresa a convertirse en una marca de calidad con presencia colosal en el mundo digital. Más de un millón de suscriptores digitales han avalado la apuesta iniciada por su predecesor, Barber, de convertir al diario en una publicación global y expandir su área de interés más allá del tradicional mundo de los negocios y las finanzas.

"Esta profesión requiere pasión. Y dedicación. Debes amarla. Debes amarla absolutamente y debes amar la necesidad de contar historias. Tienes que ser curioso. Y querer aprender sobre el resto del mundo. Debes viajar y descubrir nuevas cosas. Y hay que dedicarle horas. Nada te viene fácilmente", aconsejaba Khalaf a los jóvenes periodistas en una reciente entrevista para el podcast Media Masters.

Khalaf ha tenido un papel fundamental en igualar el peso de hombres y mujeres en el FT, una publicación dominada históricamente por su componente masculino. "Descubrimos que teníamos pocas mujeres lectoras. Y hemos trabajado duramente para darle la vuelta. Trabajamos con el sistema 'Janet Bot', que vigila el número de fotos de mujeres en nuestra página web principal. Si baja por debajo de un mínimo, se disparan las alertas. Y nos hemos incorporado al proyecto 50/50 lanzado por la BBC. Nuestros editores son ya conscientes de la necesidad de incorporar más voces femeninas en las historias. Queda mucho por hacer, pero la toma de conciencia ya existe y eso es un gran paso", ha explicado.