El alcalde de El Ejido da marcha atrás en su petición de salir del sistema de seguimiento a víctimas del machismo

Horas después de que EL PAÍS hiciera pública la intención del Ayuntamiento de El Ejido de abandonar el sistema de seguimiento de víctimas de violencia machista (Viogen), el alcalde de la localidad almeriense da marcha atrás por "el revuelo mediático causado" y para que "no se confundan los términos". El regidor, el popular Francisco Góngora, que gobierna en coalición con Vox, ha llamado este martes al subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, para informarle de la decisión. Durante la mañana, la posible salida de El Ejido de Viogen había recibido críticas tanto de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que la calificó como paso atrás con "consecuencias lamentables", como por el portavoz de Ciudadanos en la localidad, Cecilio Vargas, que la consideró "preocupante". También por la propia Unión de Policía Local de El Ejido, que pidió al alcalde que no se escudara en la situación del cuerpo para justificar la medida.

El regidor de esta localidad de 85.000 habitantes había argumentado para justificar la salida del sistema de seguimiento, puesto en marcha por el Ministerio del Interior en 2007, que con las bajas de policías locales que sufre no puede supervisar el bienestar de las 36 víctimas de nivel bajo de alerta, del total de 238 vecinas que están en peligro en el lugar. Por eso, había optado por denunciar el convenio con Interior para que la Policía y la Guardia Civil asuman sus funciones "de manera temporal". El sistema funciona en 394 ciudades y municipios para evitar nuevos crímenes mediante la prevención y la vigilancia y en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Tras cinco años de colaboración con el Ministerio, Góngora admitía que la decisión era "controvertida" y que varios concejales estaban en contra, pero negaba que Vox hubiera influido, a pesar de que el partido ultra ostenta la concejalía de Asuntos Sociales en la ciudad más poblada de España en la que gobierna. Daba razones laborales: "Hemos cumplido cuatro años más uno de prórroga y hasta que no cubramos las jubilaciones de policías locales, el seguimiento lo hará la Policía y la Guardia Civil. Tenemos un 12% de bajas y un absentismo alto por la negociación sindical". Añade que si la decisión "influyese en el grado de seguridad", permanecerán en el sistema. "Pero si Guardia Civil y Policía lo garantizan, no hay desprotección".

Sin embargo, la Unión de Policía Local de El Ejido (UPLE), había pedido horas antes de la marcha atrás que el Ayuntamiento "no se ampare" en la situación del cuerpo para justificar la salida de Viogen, ya que "desde hace cinco años" son dos los agentes que se encargan de este cometido, de modo que los policías asignados a dicha tarea no se han visto afectados por la reducción de efectivos. "El motivo por el que dejen de prestar el servicio es cosa de ellos, pero que no se escuden en la Policía", indicaron a Europa Press desde la UPLE, donde han señalado que ante la "carencia" de efectivos en la localidad llevan "meses y meses" ofreciendo diferentes opciones al Ayuntamiento para reorganizar el servicio y contar con más personal, especialmente en los turnos de noche y fin de semana.

El portavoz de Ciudadanos en El Ejido, Cecilio Vargas, asegura que desde su formación "rechazan absolutamente" la salida de Viogen. "Es deber de las instituciones continuar con la protección de estas víctimas". Vargas asegura que ni PP ni Vox les trasladó esta decisión, que no ha sido llevada a Pleno y que "a día de hoy" no les consta que haya sido "tampoco tratado en Junta de Gobierno". Afirma que su partido —con cuatro concejales de los 25 que forman la corporación: nueve del PP, siete de Vox y cinco del Psoe— se enteró por la prensa este lunes. "No nos han pedido opinión y si lo hubiesen hecho, les hubiésemos negado el apoyo a esto que va contra el cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género y la lucha política contra esa lacra".

El portavoz apunta, además, a que "ideas como estas" fueron la razón de que no formaran coalición en las últimas elecciones de mayo para gobernar. Además, recuerda que El Ejido formó en 2015 un acuerdo de colaboración entre la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil que, en su momento, el actual alcalde Francisco Góngora definió como "una herramienta más de actuación contra la violencia de género que permitirá trabajar de una manera más coordinada, uniendo esfuerzos, y garantizar una mayor protección a las mujeres víctimas del maltrato”. Vargas indica que "las circunstancias no han cambiado desde entonces para que ahora se haya tomado la decisión de eliminar este programa". De la Fuente ha insistido en que en estos momentos hay una "fase de comunicación" con el equipo de Gobierno ejidense, formado por nueve concejales del PP y otros siete de Vox.