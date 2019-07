Así es la nueva norma de vientres de alquiler de Portugal de la que hablan en la investidura

Portugal aprobó hace cuatro años la primera ley de vientres de alquiler, y acaba de dar el visto bueno a un nuevo intento, el tercero, sin que hasta la fecha se haya registrado ni un solo caso. El pasado viernes volvió a aprobarla con el impulso de la izquierda portuguesa pero se prevé que tampoco tenga resultado práctico. El nuevo texto no incluye un requisito que exigió el Tribunal Constitucional y que había intentado incluir la izquierda atendiendo a la petición de los jueces: que la madre gestante tenga la posibilidad de arrepentirse incluso después del parto, es decir, que se niegue a entregar al bebé.

En la primera sesión de investidura en el Congreso de los Diputados español de este lunes, Albert Rivera primero y Pedro Sánchez después aludieron a esta nueva norma de Portugal. Rivera para señalar que el país vecino tenía una regulación propia, como ocurre con Reino Unido, Grecia o Canadá. Sánchez para replicarle que esa norma, tal y como está aprobada, es papel mojado. Los vientres de alquiler o gestación subrogada son una práctica prohibida en España. Suponen que una mujer geste un hijo para otras personas. Ciudadanos es el único partido que defiende su legalización y ha presentado dos propuestas en el Parlamento.

El culebrón de la ley portuguesa se inició en 2016. El parlamento aprobó la norma gracias a votos cruzados. El Partido Comunista no le daba apoyo, sí lo hacían diputados de centroderecha, justo al contrario que en esta última ocasión.

Veto a gays y lesbianas

La normativa de 2016 recogía que solo podían beneficiarse mujeres sin útero o con alguna dolencia que les impidiera quedarse embarazadas y menores de 40 años de edad, en el caso de tratamientos en hospitales públicos. Las parejas de gays o lesbianas quedaban vetadas. Se concibió además dentro del llamado modelo altruista, que supone que la gestante no puede ser compensada económicamente, más allá de los gastos sanitarios. El proyecto aprobado el viernes mantiene esa base pero no recoge las objeciones planteadas por el Constitucional.

El Bloque de Izquierda era consciente de que permitir a la gestante arrepentirse hasta que el bebé sea inscrito en el registro civil, como recogía el nuevo proyecto, podría arrojar incertidumbre sobre el futuro del recién nacido, pero lo incluyeron con nuevas garantías: en la nueva propuesta se exige a la gestante que haya sido madre con anterioridad, para que tenga mayor consciencia de lo que supone un embarazo y un parto. Preferentemente deberá ser un familiar o alguien cercano a los futuros padres. Todos los casos serán estudiados a fondo por el Consejo Nacional de Procreacion Médicamente Asistida, que decidirá si aprueba el proceso tras entrevistas y evaluaciones. Pero justo este artículo no fue aprobado.

El recorrido desde 2016

La ley fue vetada tras la primera aprobación por el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, por considerar que el parlamento no había escuchado al Consejo Nacional de Ética de Ciencias de la Vida. En su opinión, el texto no salvaguardaba los derechos del niño ni los de la mujer gestante, “ni hay un cuadro legal del contrato de gestación". La ley no garantizaba, según la CNECV, los términos de revocación del consentimiento y sus consecuencias.

Un año después, el parlamento volvió a aprobar esta ley con las rectificaciones sugeridas por el presidente del país y el Consejo de Ética. Tras ser publicada en el Diario de la República entró en vigor, aunque el Centro Democrático y Social (CDS) llevó la ley al Tribunal Constitucional.

La ley apenas estuvo en vigor un año. En ese tiempo solo una mujer superó todos los trámites médicos, pero la que iba a ser gestante -la abuela del futuro niño- no tuvo éxito con el tratamiento médico. Un par de casos en marcha quedaron interrumpidos por la sentencia, el pasado año, del Tribunal Constitucional sobre reproducción asistida, que exigía la identificación de los donantes e incluir el citado arrepentiminto de la gestante.

Desde la sentencia, el parlamento ha debatido un nuevo texto para cumplir con las exigencias del alto tribunal. Hasta el último día de la legislatura, sin embargo, no se presentó a votación un texto. El grupo parlamentario CDS ha anunciado que llevará la ley de nuevo ante el Constitucional, si antes no lo hace el presidente del país.

En definitiva, el parlamento ha aprobado en cuatro años tres veces la ley de gestación subrogada y en este tiempo ha habido un veto presidencial, una sentencia constitucional en contra y un año de vigencia en el que el único caso que superó los difíciles trámites burocráticos fracasó en su tratamiento médico. El próximo capítulo corresponderá al Parlamento salido de las urnas el próximo 6 de octubre.

En las anteriores votaciones se dio libertad de voto, pero en esta se ha impuesto la disciplina de partido.