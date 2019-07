‘Grooming’, ‘happy slapping’, ‘sexting’: esto es violencia y se sufre en la infancia

El 75% de los jóvenes españoles han sufrido algún tipo de violencia a través de Internet durante su infancia, según una encuesta que ha realizado la organización Save The Children a 400 personas entre 18 y 20 años. La generalización de uso de las redes sociales por parte de niños y niñas y el aumento del nivel de exposición a las nuevas tecnologías han provocado un repunte de la violencia online hacia los menores.

"Esta violencia está naturalizada en España, se cree que son cosas de niños sin importancia. No tenemos datos fiables ni registros para medirla. Solo tenemos las denuncias de la policía, que son la punta del iceberg", ha explicado Andrés Conde, CEO de Save The Children, este jueves durante la presentación del informe Violencia Viral. Según los datos del Ministerio del Interior incluidos en el estudio, el año pasado hubo 2.286 denuncias por ciberdelitos contra niños y niñas. Conde ha indicado que la mayor parte de la vida de los adolescentes transcurre en el medio digital y que existe una preocupación social por la violencia que pueden sufrir en la red. "Esa preocupación no se corresponde con el desarrollo de políticas públicas para atajar este problema", ha añadido.

El documento detalla que el 77% de los detenidos por violencia online son hombres y solo un 23% mujeres. "Esta violencia está atravesada por un factor de género", ha asegurado Conde. Uno de los mayores peligro que representa la red es la exposición involuntaria de los menores de edad a material sensible o violento. Según el informe, uno de cada dos ha recibido contenidos de esa clase. "La batalla del control está perdida. Hay que educar a los niños para que sepan usar las redes y acompañarlos. Las tecnologías también tienen aspectos muy positivos para ellos pero hay que enseñarles a manejar el dispositivo que les estamos poniendo en las manos".

Save The Children también ha recogido en el texto las diferentes formas de violencia a la que pueden verse sometidos los adolescentes:

Ciberacoso

Se trata de la forma más habitual de violencia. Casi el 40% de los jóvenes reconocen haberlo sufrido en su infancia. Es una extensión del acoso tradicional entre menores de edad, que consiste en comportamientos repetitivos de hostigamiento, intimidación y exclusión social hacia una víctima a través de mensajes, imágenes o vídeos, para humillar, insultar o difamar. Suele ocurrir entre los 8 y los 9 años y en el 45,8% de los casos la persona ciberacosadora era del centro escolar o una amistad.

Grooming

Se produce cuando un adulto contacta con un menor a través de Internet haciéndose pasar por un adolescente. La intención de los agresores es involucrar a un niño o niña en una actividad de naturaleza sexual. Un 20% afirma haberlo sufrido durante su infancia. La edad media de las víctimas son los 15 años y en uno de cada dos casos la persona que abusa es desconocida para el menor. "Los adolescentes que lo sufren se aíslan y no lo cuentan. Pierden su autoestima, sufren depresión y pueden llegar a plantearse el suicidio", ha afirmado Conde.

Happy slapping

Consiste en la grabación de una agresión física, verbal o sexual, y su difusión a través de las redes sociales. El objetivo de estos vídeos es ganar popularidad en la red. El 5,74% de los encuestados ha afirmado haber sido víctima. El 61% de los agresores eran amigos o compañeros.

Sexting sin consentimiento

Se trata de enviar mensajes o imágenes personales de contenido sexual. Cuando ese material se difunde sin consentimiento del menor de edad, se trata de una forma de violencia. El 3,74% de los encuestados afirma haberlo sufrido. Suele ocurrir a los 14 años por primera vez. En uno de cada cinco casos la persona que difunde este contenido sin consentimiento era pareja o expareja de la víctima.

Sextorsión

Es el chantaje a un niño, niña o adolescente con la amenaza de publicar contenido audiovisual o información personal de carácter sexual que le involucra. El 3,24% de los encuestado dice haber sido víctima de esta forma de violencia. Se produce entre los 14 y los 15 años. En un 25% de los casos el agresor es una pareja o expareja de la víctima.

Los responsables de Save The Children también han advertido sobre el sharenting, que es la costumbre de compartir fotografías en la red por parte de sus padres. "Esta actividad no es una forma de violencia en sí, pero los padres tiene que ser precavidos a la hora de colgar fotos de sus hijos en redes sociales y pensar que se pueden utilizar por parte de terceros", ha explicado Ana Sastre, directora de política de infancia de Save The Children.

Sastre ha reclamado la aprobación de una Ley de Protección de Violencia contra la Infancia que incluya medidas de prevención, detección, y actuación para erradicar esta violencia. "También es necesario tipificar específicamente los delitos de violencia a la infancia a través de las TIC", ha afirmado Sastre. "La violencia no es inevitable y el Gobierno debe comprometerse", ha dicho Conde.

Los responsables de la organización también han reclamado un mayor compromiso por parte de las plataformas digitales para poner controles a la información violenta y mecanismos para garantizar que los menores de 14 años no puedan acceder a las redes sociales. Aunque han remarcado que la prohibición no es el camino.