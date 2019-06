Solo el 4% de los casos de acoso escolar llegan a la Inspección Educativa

España ha incumplido su protocolo contra el acoso escolar. El Ministerio de Educación, obligado a trasladar a la Inspección Educativa de las autonomías los casos registrados en su teléfono de atención a las víctimas, no lo hizo durante los dos primeros años de funcionamiento de ese servicio (2016 y 2017, cuando gobernaba el PP), en los que solo derivó el 4% de los casos que catalogó como acoso. "¿Qué ha pasado con el 96% restante? Son miles de agresiones las que no se están analizando", denuncia Koldo Casla, coautor de este primer estudio de Amnistía Internacional sobre el acoso escolar en España.

La principal conclusión del informe Hacer la vista... ¡gorda! El acoso escolar en España es que ni las autoridades ni los docentes están utilizando correctamente las herramientas para detectar y tratar las agresiones en las aulas, que pueden ser físicas, verbales (insultos) o de relación personal (cuando se margina o aísla a alguien del grupo). Según el trabajo, para el que se entrevistaron a más de 120 alumnos, docentes, psicólogos e inspectores, la mayoría de los centros educativos no activan los protocolos si no hay daño físico. "El acoso sigue siendo un problema invisible en las escuelas, que todavía tienen la percepción de que una tasa del 0% es sinónimo de éxito, pero es todo lo contrario. En todos los centros hay casos, y si no se reportan es porque no se están detectando o se están ocultando", apunta Casla, doctor en Estudios Europeos e Internacionales por King's College London.

En noviembre de 2016, el Ministerio de Educación puso en marcha un servicio gratuito de atención telefónica para víctimas de acoso escolar (900 018 018), cuyo reglamento incluía la obligación de comunicar todos los casos susceptibles de acoso a la Inspección Educativa. De las 25.366 llamadas recibidas entre 2016 y 2017, el ministerio identificó 7.508 como posibles casos de acoso, pero solo informó a la Inspección de 278 de ellas (el 3,7% del total). "Es muy grave y desde el ministerio no nos dan una explicación", critica Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional.

El pasado octubre, cinco meses después de la llegada al poder de los socialistas, la ministra de Educación, Isabel Celaá, externalizó el servicio de atención telefónica, que dejó en manos de la Fundación Anar, con 48 años de experiencia en atención a menores en riesgo. En ese momento se modificó el protocolo y se eliminó la obligación de comunicar todos los casos a la Inspección. "El nuevo reglamento establece que el 100% de los casos deben ser derivados, pero a distintas organizaciones: la Fiscalía de menores, el centro educativo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los servicios sociales, sanitarios o la Inspección. Cada caso requiere una atención", explica el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana.

Aunque el Ministerio todavía no tiene datos de este curso, sí los ofrece del pasado mes de abril: se recibieron 1.603 llamadas; de ellas, 941 se derivaron a distintos departamentos (de ellos, 370 a servicios jurídicos y 18 a las fuerzas de seguridad para una intervención externa).

No hay datos oficiales sobre el total de menores que sufren acoso escolar en España. En el informe Una lección diaria: #STOPViolenciaInfantil en las escuelas, que Unicef publicó en 2018, se informaba de que en España, sin datos desde 2014, casi un 17% manifestaba entonces haber sido acosado y el 30% aseguraba haber estado envuelto en una pelea. España es el tercero —entre los 37 países de Europa, EEUU y Canadá— con menor índice de violencia en las escuelas entre estudiantes de 13 a 15 años.

Sin formación

Por parte de los docentes, el estudio, que se ha centrado en Extremadura y Galicia (los autores aseguran que tanto los protocolos de las administraciones como el de los centros educativos es similar en las 17 autonomías), denuncia que su formación sobre acoso, que es voluntaria, es "insuficiente" e "ineficaz". Ni los programas académicos de los grados en Magisterio ni los másteres en formación del profesorado (para secundaria) contienen herramientas prácticas para prevenir y tratar el problema.

"Queremos que sea una prioridad para el nuevo Gobierno, que está fallando en la protección de los menores y para ello necesitamos un sistema de denuncias complementario, que los jóvenes puedan usar a través de Internet", explica Beltrán, quien reclama también la puesta en marcha de los llamados programas de apoyo entre iguales —en los que los adolescentes se escuchan y ayudan entre ellos—en todos los centros educativos del país.

En un informe de 2016 de la ONU se documentaron los efectos negativos del acoso escolar en la salud mental, la autoestima o la sociabilidad, efectos que tanto las víctimas como los abusadores pueden arrastrar hasta la edad adulta. El acoso, además, aumenta el riesgo de absentismo escolar y el abandono temprano, y suele ser el motivo del empeoramiento en el rendimiento académico. En el último informe PISA (elaborado por la OCDE para medir el nivel de matemáticas, ciencias y comprensión lectora de los alumnos de 15 años), se reflejó que el alumnado de las escuelas con problemas de acoso obtenían 47 puntos menos en ciencias.