Un enriquecimiento mutuo a ambos lados del Atlántico

Más de 1.100 estudiantes latinoamericanos han pasado este curso por las instalaciones de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la mayor universidad presencial de España, cuya trayectoria está muy vinculada a Latinoamérica. Hace ya tiempo que la UCM está considerada en muchos países de esta región del continente como una institución de referencia, tal y como demuestran los miles de alumnos latinoamericanos que la escogen tanto para realizar estancias académicas temporales como para cursar sus estudios completos de Grado y, sobre todo, de Máster y Doctorado.

Una de ellas es Lorena Abigail López, ecuatoriana de 27 años. Lorena llegó a la UCM en agosto de 2018 para completar un Máster en Investigación en Inmunología, atraída por el ranking académico del centro y por el paso de siete premios Nobel por sus aulas. "Lo que más valoro es la metodología por parte de los docentes para impartir las asignaturas con conocimientos 100% actualizados", admite Lorena, quien ya se está planteando hacer el doctorado, también en la Universidad Complutense.

Otro de las puntos de la UCM que más ha sorprendido a esta joven es la facilidad que la institución otorga a los estudiantes para ponerles en contacto con los diferentes hospitales y centros de investigación, y estar así enterados de todos sus proyectos. Y, por supuesto, la amplia agenda cultural que ofrece la universidad durante todo el curso. "Enseguida he conocido a nuevos amigos y me he enriquecido de la cultura española", afirma Lorena.

Al igual que ella, la colombiana Luisa Anaya Valenzuela destaca el "nivel de exigencia" del Máster en Restauración de Ecosistemas que ha cursado este año. "Vine a la UCM con muchas expectativas y la mayoría se han cumplido", cuenta esta estudiante de 26 años, que eligió la universidad madrileña por estar incluida entre el pool de ofertas de las becas de Fundación Carolina. Los servicios que proporciona el campus de la UCM y la calidad docente le han sorprendido para bien, y su paso por España, donde ha conocido a personas de distintas nacionalidades, le ha ayudado a repensar sus proyectos profesionales en Colombia. Luisa planea ahora viajar a otro país para culminar su desarrollo académico.

El compromiso de la UCM con Latinoamérica también queda reflejado en la Escuela Complutense Latinoamericana (ECL), un referente de formación de posgrado en la región. Una de las alumnas que han pasado por esta escuela es la boliviana Corina Flores, y su estancia allí fue más que positiva. "Cada una de las ediciones en las que he participado me ha dejado una experiencia de trabajo interdisciplinar rica, que ayuda a revalorizar mis conocimientos, las actitudes y mis perspectivas como docente", recuerda. Un aspecto que comparte Germán Emilio Pérez, de México, quien destaca "ese recuerdo colectivo que creamos los asistentes, ya sea por el idioma, la rama de estudio, las diferentes geografías, los interéses comunes, las diversas realidades o el diálogo cotidiano con compañeros de todo el mundo".

"En este momento, tal vez América Latina sea uno de los contextos intelectuales y sociales más enriquecedores, dinámicos y generosos en los que un investigador pueda interactuar", sostiene la profesora de la Facultad de Geografía e Historia, Almudena Hernando, quien desliza una reflexión interesante. Frente a la "omnipresencia de lo anglosajón" en el mundo académico, la Escuela Complutense Latinoamericana ofrece "un contrapunto necesario para valorar la riqueza y profundidad que sigue generando el pensamiento que se habla y escribe en español", remacha. Porque este paso por la ECL deja un profundo poso tanto en alumnos como en el claustro, como confirma el profesor de Derecho José Manuel Pozas, que define esta experiencia docente como "una de las más gratificantes" de su carrera profesional. Y añade: "Se han creado vínculos permanentes con las contrapartes argentinas y mexicanas, cumpliendo así uno de los fines que pretende la Universidad Complutense de Madrid".