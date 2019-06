Ocho estudiantes ante el reto de la Selectividad

Que no te diagnostiquen síndrome de Asperger hasta los 16 años es una broma de mal gusto por parte del Universo teniendo en cuenta que es algo con lo que se nace. Por suerte, pronto encontré mi terapia en el arte. Asperger es un trastorno del espectro autista, lo que significa que cada uno tiene sus características aunque todos tenemos unos rasgos comunes. Un profesorado informado sobre mi trastorno es justo lo que me ha faltado durante toda mi vida escolar. El sistema fracasa estrepitosamente. Los profesores no tienen ni idea de qué te pasa y no eres más que uno de sus ciento y pico alumnos. Falta formación, algún tipo de ayuda, adaptación, facilidades. Doy gracias porque he estudiado donde había profesores interesados en aprender y ayudar. Me han incentivado dejándome libros especializados en el tema, me han consolado y tranquilizado en los ataques de ansiedad.

El problema no está en las personas, sino en el sistema como tal. Porque, mirémoslo con cautela. Tenemos nueve tipos de inteligencia. ¿Y qué valora la EVAU?, ¿que sepas memorizar contenido? Yo prefiero saber hacer música, escribir, entender lo que leo, tener orientación espacial, empatizar con las demás o tener inteligencia emocional. Nos están encasillando según cuánto podemos memorizar y vomitar en un examen y no es justo. Al menos el 33% de discapacidad me permite que adapten el examen. Lo que significa 20 minutos más disponibles y una sala apartada. Mi madre siempre dice que la vida es una carrera de obstáculos. EVAU, eres la próxima valla.