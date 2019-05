Interior cruzará bases de datos para evitar la expulsión de extranjeras que denuncien maltrato

Una nueva instrucción del Ministerio del Interior permitirá habilitar un nuevo procedimiento informático para que los agentes que elaboran el primer atestado por una denuncia de violencia de género accedan de manera inmediata a la situación administrativa en España de la víctima en el caso de que sea extranjera. Para ello, desarrollará en los próximos meses un sistema técnico que conecte el Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (Viogen), que recoge las denuncias policiales por violencia machista, con la base de datos policial Adexttra, que recopila toda la información relacionada con los ciudadanos de otros países residentes en España.

Con esta medida, Interior pretende que el atestado policial recoja desde el primer momento si la víctima es una extranjera en situación irregular. Y, tras detectarla, facilitarle información sobre su derecho a obtener autorización de residencia y trabajo tanto para ella como para sus hijos menores o con discapacidad. En ese momento, si hubiera un procedimiento de expulsión en marcha, se paralizaría de manera inmediata como ya contempla la normativa y ocurre también en los casos de víctimas de trata de seres humanos.

La paralización de la expulsión de las extranjeras maltratadas ya está contemplada desde 2011, cuando se aprobó el reglamento sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. El Pacto de Estado contra la violencia de género suscrito por los partidos en diciembre de 2017 incidía en ello. Sin embargo, esa previsión no siempre se cumplía, precisamente, porque las bases de datos que tenían una y otra información no estaban conectadas. Por ello, en los atestados de violencia de género no siempre aparecía reflejado si a la víctima se le había abierto un procedimiento de expulsión o si se le iniciaba posteriormente, lo que abría la posibilidad de que se produjera una expulsión por error.

Esta situación llevó a la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer a emitir en enero de 2016, cuando gobernaba el PP, un oficio en este sentido. El pasado febrero, ya con el ejecutivo socialista, lo volvía a hacer con un escrito en el que requería a Interior que perfeccionaba “los mecanismos de coordinación y comunicación que se estimasen necesarios para dar mayor garantía a estas previsiones legales”. Es a este requerimiento al que ahora da respuesta Interior con la nueva instrucción.

En este documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Interior contempla un periodo transitorio hasta que se termine el procedimiento informático necesario para vincular las dos bases de datos. Durante el mismo, se mantendrá el procedimiento actual, en el que el acceso a la información de la base de datos de extranjería se hace mediante una consulta a la Policía Nacional, responsable de la gestión de Adexttra. Eso sí, Interior reclama que la respuesta se dé “a la mayor brevedad posible” para que la mujer pueda ejercer su derecho a obtener el permiso de residencia “por circunstancias excepcionales” que contempla la ley.

Desde que Fernando Grande-Marlaska asumió el ministerio hace menos de un año, es la tercera instrucción específica sobre violencia de género que elabora Interior. En la primera, se recordaba a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado la necesidad de extremar las actuaciones en este ámbito. La segunda sirvió para aprobar el protocolo de actuación que permitía poner en marcha dos nuevas herramientas de valoración de riesgo de la mujer porque el sistema existente hasta entonces no contemplaba el riesgo de asesinato o al que se pueden ver expuestos los hijos menores.