Llegar tarde para contar bien una historia

Chamseddine Marzoug es un ciudadano tunecino, pescador, padre de una familia de clase media, divertido y amigo de la gente de su pueblo, en Zarzis. Es también un personaje que representa lo más extremo de la tragedia de la inmigración en el Mediterráneo, el símbolo de la desesperación que lleva a la gente a jugarse la vida en busca de un futuro mejor. Entierra los cuerpos sin vida que el mar devuelve a las costas de Túnez. Su particular cementerio está habitado por más de 400 almas. “No ayuda a los vivos, atiende a los muertos. Y no obtiene con ello ningún beneficio”, dicen Edu Ponces (Barcelona, 1980) y Agus Morales (El Prat de Llobregat, Barcelona, 1983), que convivieron “de forma intensa” con Marzoug durante una semana para elaborar el reportaje Los muertos que me habitan, publicado en la revista española 5W y premiado con el Ortega y Gasset a la mejor investigación periodística.



El reportaje forma parte del proyecto The Backway de Ruido Photo e intenta responder a la pregunta “qué ocurre antes del Mediterráneo”. Enfocado en el itinerario de los migrantes de África Occidental, Túnez no formaba parte de la ruta informativa. El plan inicial era ir a Libia, pero los visados para periodistas en ese país son difíciles de conseguir y Ponces y Morales recondujeron la historia hacia Túnez, “el patio trasero de la inmigración”.

Retos de la inmigración

Allí se toparon con Marzoug, que les ha permitido contar lo que pasa en la otra orilla del Mediterráneo. “La xenofobia y el paternalismo son los males del periodismo especializado en este fenómeno. A menudo, se tira de demagogia”, dice Morales, director de 5W, un medio que ofrece la posibilidad de publicar crónicas largas y que no está sujeto a la dictadura del clic. “Nosotros apostamos por el periodismo de llegar tarde, contar bien las cosas y trabajar la empatía”.

Comprometidos con los retos de la inmigración, el próximo trabajo de 5W narrará la peripecia de los migrantes paquistaníes en Barcelona. Morales ha recorrido Pakistán junto a la hija de una pareja de inmigrantes que estudia Ciencias Políticas en la capital catalana. Ponces está también involucrado en retratar la tragedia de los migrantes. Empezó a trabajar hace 15 años en El Faro, de El Salvador, siguiendo la ruta que une Centroamérica y México.

Tras el impacto de Los muertos que me habitan han recibido una beca de National Geographic para tres nuevos trabajos: uno en Etiopía-Eritrea, otro en Argelia y el tercero sobre España como país de destino de los migrantes. Porque para estos dos periodistas, el principal problema que tiene Europa es que cada año mueren miles de personas en el Mediterráneo.