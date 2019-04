Sincronizadas para correr sin miedo

La sororidad atlética también existe y se está poniendo en forma. Son las mujeres sincronizadas, más de 10.000 corredoras que se han inscrito en sus cuatro meses de existencia en sincronizadas.com, un sitio web en el que mujeres de toda España se ponen en contacto y quedan para salir a correr en grupo y ahuyentar el miedo que muchas de ellas sienten cuando salen a hacer deporte solas. Nueve de cada diez mujeres, según una encuesta de la revista Runner’s World Magazine y sincronizadas.com, tienen miedo a correr solas. Pero también en el deporte, las mujeres se organizan para acabar con ese temor. En Granada, las mujeres sincronizadas tuvieron su primera quedada el pasado viernes por la tarde. Alrededor de 40 personas se reunieron dando la sorpresa a los organizadores. Al entrenamiento se presentaron adultas, niñas y, a diferencia de otras quedadas en España, hombres concienciados con el problema.

Begoña suele correr por la Vega de Granada. Se define como “racional y valiente” pero reconoce que “en los últimos tiempos a partir de cierta hora, corres mirando hacia atrás en tu propio barrio, en las mismas calles por las que paseas tranquilamente por la mañana”. Begoña y su hija de 12 años ya son mujeres sincronizadas. Como María José Vaca. Ella suele salir a correr con frecuencia y, además de reconocer que se pasa miedo yendo sola, tiene identificado el peor momento de la semana. “El domingo por la tarde ya no se puede salir. Está todo muy solo y en más de una ocasión me he dado la vuelta”.

Sincronizadas.com nació a finales de 2018 de la mano de la empresa energética EDP y, según cuenta Susana Cima, responsable de este proyecto, se han hecho seis quedadas oficiales, que están organizadas por la compañía. A partir de ahí, los grupos de cada ciudad se van organizando para continuar saliendo. Así, explica Cima, las seis salidas oficiales se han multiplicado ya hasta las casi 150 gestionadas ya localmente que han ido surgiendo de esas primeras citas.

Pero toda idea de este tipo requiere de alguien con entusiasmo y capacidad de organización. Embajadoras las llama la organización. Aroa Huertas, profesora de Secundaria, cumple esa función para sincronizadas.com en Granada. Esta aficionada a correr llega aquí desde la agrupación Correr sin miedo y no correr por miedo. Coeducación, igualdad y deporte, una entidad que trabaja para acabar con los estereotipos deportivos. Huertas explica que como profesora se sintió conmovida con el caso de Laura Luelmo, “otra profesora como yo”. En ese momento se movilizó. Ya está pensando en hacer camisetas de sincronizadas.com para hacerse visible en todas las carreras a las que acudan así que es cuestión de tiempo —poco— que en todas las maratones, medias maratones y carreras populares de toda España se vean mujeres sincronizadas mostrando los colores de este club atlético tan especial.

Pero no se trata solo de correr sin miedo, explica Aroa Huertas. Se trata también visibilizar el deporte en los colectivos femeninos y de hacer deporte y entrenar para mejorar y hacerlo cada día mejor. Este viernes, no obstante, no era el día de echar carreras y darlo todo, o como explicó Huertas antes de iniciar la carrera: “No hay objetivo ni marca solo compartir endorfinas y experiencias mientras corremos”. Dos vueltas a un parque, algo más de cuatro kilómetros al ritmo que cada una y uno de los corredores pudiera. A mitad de carrera, ya había varios grupos dispersos.

El movimiento de mujeres sincronizadas ha nacido sin miedo a los retos. Ahí está Cristina Mitre, periodista, promotora del movimiento Mujeres que corren y embajadora nacional del proyecto, que tiene una quedada difícil por delante. Ha convenido ya con mujeres para correr este jueves en Dubái, una plaza con algunas dificultades añadidas, sin duda.

Las mujeres sincronizadas saben que la carrera será larga pero están convencidas de lo imparable de su movimiento porque, aunque el reto es difícil, “correr es un paso más hacia la libertad”, dice un minuto antes de empezar la carrera Aroa Huertas.