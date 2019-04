“Prometí a mi hijo que no volvería con su padre”

Una mujer, un hombre y una niña de seis años, la hija de ambos. Una familia que se confunde con otras familias en esta cafetería de un rico municipio cercano a Madrid. Pero falta un miembro. S., de 11 años, el primer hijo de María Sevilla, ya no está. Hace ocho días, la policía tiró la puerta de una casa a 135 kilómetros de aquí. Se llevó a la madre en pijama y devolvió el crío al padre, la antigua pareja de María.

María, de 35 años, llora al mirar la foto de S., coronado de rizos. Rafael Marcos, su expareja, la ha colgado en Facebook. A ella ha sido difícil reconocerla. Lleva el cabello anaranjado. Esta semana en los telediarios se la veía hablar en unas imágenes de archivo ante una comisión del Congreso como presidenta de Infancia Libre, una asociación de ayuda a niños abusados sexualmente. Era 2017 y lucía melena rubia y ondulada. Bajo esas imágenes, un rótulo: “Detenida en Cuenca por secuestrar a su hijo”.

Gritos y golpes de maza rompieron la noche en el inhóspito paisaje de encinas, pinos y romero de Casalonga, una urbanización de mil parcelas y 80 vecinos censados junto al pueblo de Villar de Fuentes, en Cuenca. O así lo recuerda ella. La policía cuenta que encontraron a los niños en “condiciones lamentables” dentro de la vieja casa alquilada de cinco habitaciones y ventanas enrejadas, rodeada de 6.000 metros cuadrados tapados por una tela asfáltica donde todo —los columpios, una pequeña cancha de baloncesto ya sin canastas y una barbacoa ruinosa— parece haber vivido tiempos mejores.

La casa donde se ocultaba la familia, en una urbanización semivacía en Cuenca. Kike Para

La policía asegura que la niña, sin hablar, se acercó a oler a los agentes. Esta cría con los mismos ojos verdes, clarísimos, del padre. Y lo sabe, aunque prefiere presumir de zapatillas brilli-brilli. “Me han pinchado, ¿te enseño la tirita?”, ofrece A., seis años espigados con dos lazos rosas en la cocorota. José Cantos, delgado como la hija, se alisa la camisa de marca y la toma de la mano. La madre tiende el informe pediátrico, fechado tres días después del arresto: “Lenguaje avanzado para su edad. Bien hidratada. Bien nutrida. Bien aseada”.

El 30 de marzo, a las dos de la madrugada, acabó la huida de 13 meses de María, José, A. y S., cuyo destino final contemplaba una rutina sin colegio ni centro de salud ni salir apenas, como dice la policía. “Sí que salían, trabajaban en el huerto y sí que les ha visto el médico”, dice la madre. La abuela materna es enfermera y en su entorno, afirma, hay facultativos. “Y seguí usando el programa que le dieron a S. cuando no podía ir al colegio por sus alergias en Granada. Teníamos una habitación solo para dar clase”. Allí la policía, junto a los niños, la madre y su perro, encontró un encerado con una cita del Génesis: 22. 18. Tanto José como María son evangelistas. El niño habló del diablo y se llevó la biblia, dice la policía. “Sí, pero además se llevó muchas cosas dentro de la maleta, como su coche de Lego y después de cambiarse delante de los 16 policías”.

Ahora, la Fiscalía y Castilla-La Mancha investigan si hubo riesgo o desprotección de los niños. En diciembre de 2017, al padre, que ha declinado hablar con este periódico, le fue concedida la custodia de S. después de un largo litigio en el que fueron sobreseídas dos imputaciones por abusos sexuales del progenitor. La primera es de 2013. “El niño se masturbaba mucho. Le dijo a mi madre que le metiera el dedo en el culo, como hacía papá, pero que no me lo contara a mí”, explica María. Después el niño se veía en un punto de encuentro con el padre. “S. es muy sumiso, iba medicado y yo le decía que estaría allí esperándole”, asegura la madre. Cuando el padre fue autorizado a quedarse con el niño fines de semana alternos, en noviembre de 2016, la madre incumplió el régimen. En marzo de 2017 ella se mudó a Granada tras firmar con Infancia Libre un convenio con Podemos para desarrollar un protocolo sobre abusos sexuales en la infancia. En la capital andaluza, la pediatra y la psiquiatra que trataron a S. presentaron una nueva denuncia por abusos. Poco antes, un informe del Centro de Salud Mental de Majadahonda da fe de dolores de cabeza y de tripa del niño, además de autocastigos, considerados “equivalentes depresivos”. Al perder la custodia, María desapareció. “Le prometí a mi hijo que no volvería con su padre. Se lo prometí”.

“Yo no les vi nunca. Ni se empadronaron ni escolarizaron a los niños”. Habla Carmen Barco, secretaria municipal de Villar de Cañas, y se oye eco. Nadie habita en las casas bajas de la plaza del Ayuntamiento que ya no tiene censados a 390 vecinos porque el domingo se murió un anciano. Sí les vio la carnicera, sobre todo a él, que compraba el pescado que llegaba cada jueves. Y también la farmacéutica, que un sábado de enero vio entrar a una mujer amable, arreglada, a comprar una crema y le contó que vivía en Casalonga. Los niños estaban fuera con el padre. “Hasta la invité a las hogueras”. Entonces, dice María, alguien les vio y alertó a la policía. Ya salían por la tele.

“En Casalonga meten a Bin Laden y nadie se entera”, salta el alcalde, José Saiz, un hombretón en traje de faena que acaba de dejar su taller de herramientas agrícolas. Señala en una fotografía aérea el entramado de caminos —-56 kilómetros— de Montelongo: “570 casas”, apunta la secretaria. Allí se ocultaron los cuatro cuando el cerco se estrechaba. “Pero hemos vivido en la playa, en ciudades, relacionándonos con todos”, dice María. Sin usar tarjeta de crédito ni teléfonos. La Policía les situó antes en un pueblo de Levante, en la costa de Almería, País Vasco… “Y en más sitios hemos estado”, dice ella.

Tras encarar caminos sin asfaltar flanqueados por inacabables solares vacíos, chalés de veraneo y lo que fueron casas de aperos, en la calle del Álamo, 50 queda el terreno agostado, dos bicicletas, trastos, una piscina vacía y la terraza oculta por una tela negra.