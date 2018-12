Cumpliendo un compromiso

El proyecto Mares Circulares de Coca-Cola nació en el marco de la estrategia de sostenibilidad Avanzamos, que The Coca-Cola Company y Coca-Cola European Partners presentaron en 2017 para Europa Occidental y, entre cuyos objetivos, destaca su firme compromiso de recoger todos sus envases para que ninguno termine como residuo, especialmente en los océanos donde, a causa de una gestión inadecuada, se acumula una enorme cantidad de ellos. Está claro que los envases son fundamentales para la compañía y para toda la industria alimentaria, pero se trata de evitar que en el año 2050 no se haga realidad la previsión de la Fundación Ellen MacArthur, que ha estimado que, para entonces, habrá en los océanos del planeta más plásticos que pescado. Con esta intención se está llevando a cabo Mares Circulares, uno de los compromisos más ambiciosos de Coca-Cola en España hasta la fecha, de limpieza de costas y fondos marinos. La iniciativa, de carácter integral e integrador, quiere desarrollar una estrategia circular y se materializa en la recogida de residuos, su clasificación, el análisis de los datos y la reintegración de estos restos en la cadena de valor, pero no se queda solamente en estas acciones. También busca la sensibilización de los ciudadanos acerca de la necesidad de reciclar y gestionar bien esos residuos por parte de todos e impulsar la economía circular desde iniciativas académicas y empresariales.

Un proyecto para todos

Prevención, recogida, sensibilización, formación e investigación son los ejes fundamentales de un proyecto que hace de la alianza con diferentes organismos uno de sus ejes de actuación. Son más de un centenar las diferentes instituciones que han colaborado y colaboran con Mares Circulares de Coca-Cola, entre los que se cuentan el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Federación Española de Municipios y provincias (FEMP), diferentes Cofradías de Pescadores y ONG o agentes como la Fundación Ecomar, y las asociaciones Chelonia y Vertidos Cero. Todos ellos, con la intervención de más de un millar de voluntarios, han tomado parte en las tareas de limpieza de más de 80 playas y entornos acuáticos de España y Portugal. Además, dentro del proyecto, se ha llevado a cabo la retirada de residuos de fondos marinos, en la que han participado más de 50 barcos pesqueros arrastreros que faenan en los caladeros de 12 puertos españoles y portugueses y han colaborado en la conservación de 10 reservas marinas de España y un entorno natural de Portugal. El trabajo ha dado magníficos frutos que todavía se están evaluando.

ampliar foto Restos recogidos en una playa de Almuñécar (Granada). Coca-Cola España

Información, sensibilización y premios

Una de las acciones del proyecto Mares Circulares con mayor visibilidad tuvo lugar los pasados meses de julio y agosto y consistió en la instalación, en 12 de las playas con mayor afluencia del litoral español y portugués (que durante el verano reciben una media de 10.000 visitantes diarios), de una carpa sostenible en la que una gran estrella plateada daba la bienvenida a los visitantes invitándolos a convertirse en “estrellas del reciclaje”. En su interior, además de diferentes contenedores para residuos y un reciclómetro que medía los envases de plástico PET recogidos durante el día, se exponían objetos y productos realizados a partir de envases de plástico PET reciclado y se proporcionaba a los visitantes información sobre reciclaje en español, inglés y portugués. En total, y en solo dos meses, visitaron la carpa sostenible de Coca-Cola 5.600 personas.

La carpa disponía de talleres para los más pequeños, aunque no fue este el único lugar donde se llevaron a cabo acciones de formación. El programa Mares Circulares las ha llevado también a colegios, donde se ha informado a los estudiantes sobre la correcta gestión de los residuos, y a 20 Ayuntamientos españoles y portugueses, desde los que se ha sensibilizado a la ciudadanía.

ampliar foto Retirada de residuos de una playa de Punta Umbría (Huelva). Coca-Cola España

Es importante tener en cuenta, además, el gran número de datos sobre la recogida de residuos que han sido recopilados durante esta campaña. La información obtenida se ha puesto a disposición de expertos e investigadores en distintas universidades e instituciones oficiales, que ya trabajan con ella para hallar soluciones a los problemas ambientales que causan los residuos marinos. Con la intención de generar estudios científicos al respecto, Coca-Cola también ha puesto en marcha la primera edición del Concurso Mares Circulares, una iniciativa para promover proyectos que, sobre la base de los principios y metodologías de la economía circular, ayuden a combatir el problema. Aquel que sea seleccionado por el jurado del concurso obtendrá un premio de 5.000 euros netos.

Esta noticia, patrocinada por Coca-Cola España, ha sido elaborada por un colaborador de EL PAÍS.