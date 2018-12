Absuelto el ‘youtuber’ Dalas Review de los delitos de ciberacoso y abuso sexual a una menor

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al youtuber Dalas Review , de 25 años, de los delitos de los que había sido acusado —abuso sexual a una menor y ciberacoso sexual a una menor— por falta de pruebas en la acusación de una fan que sostenía que la sometió en febrero de 2016 a tocamientos en el madrileño Parque de El Retiro. Así consta en una sentencia en la que los magistrados exoneran a Daniel José Santomé Lemus, uno de los youtubers más conocidos de España con 8,5 millones de seguidores, de los hechos por los que se sentó el pasado 30 de enero en el banquillo, al no haberse podido enervar durante el plenario la presunción de inocencia. Contra el fallo cabe un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un plazo de diez días.

El tribunal no cree ni la versión de la víctima ni del acusado, quien manifestó en el juicio que la acusación tenía su base en "una conspiración" de su exnovia y otras fans para que su reputación se viera afectada. Los magistrados tachan esta hipótesis de "simplista". Los jueces no dan por probado el delito de abuso sexual. Y no dan credibilidad a que el acusado y la menor se besaran en la boca durante una visita de él a Madrid el 8 de febrero de 2016, ni que después se fueran al Retiro y allí volviera a besarla, la tocara en la zona vaginal y el pecho y le propusiera mantener relaciones sexuales.

Dalas Review y la menor comenzaron a hablar por redes sociales en 2015 cuando él tenía 22 años y ella, 13. La Fiscalía sostiene que el youtuberle propuso mantener relaciones sexuales y que borrara todas las conversaciones para evitar que sus padres se enterasen. No se conocieron personalmente hasta el 26 de enero de 2016, cuando ella acudió a una firma del libro en Madrid, aunque después quedaron a solas el 8 de febrero en la estación de Atocha. Según la Fiscalía, luego fueron al Parque del Retiro, donde el acusado la besó y la realizó tocamientos mientras la decía "me gustaría que la primera vez que lo hagas sea conmigo".

Según la Audiencia Provincial de Madrid, tampoco ha podido acreditarse en el juicio el segundo de los delitos, pues si bien después de ese día ambos mantuvieron contacto a través de las redes sociales hasta el mes de abril, no ha quedado probado que Dalas Review propusiera a la menor quedar de nuevo con él. El tribunal sí sostiene que mantuvieron una relación en las redes, que se conocieron en la firma y que se vieron a solas en Atocha. Pero precisa que "no ha quedado probado" que aquel día el acusado y la menor se besaran, ni que él la tocara ni que la propusiera mantener relaciones sexuales, como tampoco ha quedado acreditado que Dalas le propusiera quedar de nuevo tras su encuentro en Atocha.

Los jueces cuestionan tanto la declaración testifical de la menor, que es la principal prueba de cargo respecto al delito de abusos sexuales, como la teoría conspiratoria del youtuberde que todo es un montaje de un grupo de fanes contra él. Los magistrados señalan que "ninguno de los elementos que cuestionan las imputaciones es ciertamente definitivo", esto es, la declaración de la víctima y aquellas del resto de testigos, que entran en contradicciones, como tampoco lo es "la simplista hipótesis exculpatoria del acusado, de que todo es una conspiración ideada".

"Estamos muy lejos también de poder tener por acreditada esa explicación. Hay también cosas que no cuadran", afirman los jueces, que precisan de esta forma que ninguna de las versiones mantenidas en la vista oral se presenta como segura. También subrayan que para poder condenar al youtuber "se hace precisa esa base probatoria sólida que aquí se echa en falta".

En cuanto al delito de ciberacoso, los jueces aseguran que no hay duda de que ha existido el contacto por un medio tecnológico, y que se propuso un encuentro que fue aceptado por la menor. "Sin embargo, no ha quedado probado que el encuentro fuera para ejecutar actos de carácter sexual sobre la denunciante", añaden. Dalas Review, que no solo es uno de los más famosos youtubers, sino también de los más polémicos —sus encontronazos con fans son frecuentes—, negó rotundamente en el juicio haber abusado sexualmente de la menor, una "burrada" que atribuyó a una "conspiración" de un grupo de admiradores para hundirle lo máximo en público.

Respecto a las acusaciones, las negó todas. Nunca le pidió en sus conversaciones que le mandara fotos desnuda ni que mantuvieran relaciones sexuales. Tampoco le dijo que ser menor fuera una tontería ni que borrara los chats. Y la foto que tenía ella de su torso desnudo era una foto pública que él había subido a la red. En cuanto al encuentro de Atocha, dijo que apenas se vieron 15 minutos en la estación para que le pudiera firmar el libro, pero nada de ir al Retiro, donde supuestamente se cometieron los abusos. "No se me hubiera ocurrido en la vida besarme o cualquier otra cosa con alguien en un parque" dijo el youtuber, que afirmó ser muy "cuidadoso" con este asunto ya que, debido a su fama, le "toman fotos por todos los sitios".