Las semanas lectivas de cuatro días avanzan en los colegios de Estados Unidos

Los esfuerzos para atraer al profesorado a las zonas rurales afecta, entre otros, a los padres de los alumnos. A los investigadores les preocupaba que la semana corta tuviera un impacto negativo en los padres que trabajan, pero no ha sido así. “No hemos visto que esto sea un problema, para ser honesta”, apunta la experta Georgia Heyward.

Las soluciones van desde dejar a los menores en casa de algún familiar, hasta llevarlos a una guardería o la iglesia. “Me preocupa lo que suceda cuando el programa se implemente en áreas más grandes, donde no escucharán todas las voces antes de adoptar el cambio y donde no siempre hay redes informales de apoyo”, sostiene la experta. En el caso del Condado de Grayson, Virginia, una de las trabas para implementar el sistema es que no hay centros de recreación o de cuidado de niños, explica Wilmore.