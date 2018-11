El 8% de las mujeres de la Complutense declara haber sufrido acoso sexual

La directora del Instituto de la Mujer, Silvia Buavent, ha agradecido en la presentación del trabajo que la "valentía" de la Complutense. "No es habitual que las universidades lo hagan", ha subrayado Buavent, que pide al resto que "tomen nota".

La feminista María Bustelo destacó que "la UCM es un lugar percibido como más seguro que el mundo en general, pero no totalmente exento de riesgos". Y añadió que las "sexualidades no normativas" tiene mucho más riesgo de padecer acoso sexual, una problemática que ya se está trabajando e la Delegación de Diversidad e Inlcusión". Sobre el hecho de que los agresores son generalmente hombres, dijo: "Es un fenómeno que no es especialmente jerárquico, sino jerárquico de género".