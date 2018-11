Muere Jaime Estrany, el niño que impulsó una recogida de tapones para combatir la parálisis cerebral

Jaime Estrany, el niño con parálisis cerebral que impulsó una campaña solidaria para recaudar fondos de ayuda mediante la recogida de tapones para luchar contra esta enfermedad, ha muerto en Palma de Mallorca a los nueve años, según ha informado este lunes su madre, Antonia Balaguer Davila, en su cuenta de Facebook. "Jamás pensé que llegaría un día que ya no estarías entre nosotros. Has luchado durante nueve años, pero esta última batalla ha sido invencible, cariño mío. No podemos estar más orgullosos de ti, mi amor, nuestro tesoro, nuestro campeón, el rey de la casa y por siempre el rey de nuestro corazón", ha escrito Balaguer en esta red social.

La idea de la recogida de tapones surgió hace seis años, en 2012. Los padres de Estrany crearon más tarde, cuando otros padres se unieron a la incitativa, la asociación Arka Tapones Solidarios para recaudar fondos de ayuda para niños que sufren parálisis cerebral, como su hijo. "Solo tenemos palabras de agradecimiento por haber dado luz a nuestra vida, y enseñado a valorar mucho más las cosas. Aunque no podemos estar más tristes y con el alma rota, gracias, gracias, gracias y descansa en paz angelito de mi vida y de mi corazón", ha añadió su madre.

El pasado septiembre los padres de Jaime Estrany y de un compañero de colegio reclamaron un equipo de atención especial adecuado para las necesidades de ambos niños en el centro escolar, según ha informado La Provincia. Los dos menores se incorporaron a las clases una semana después del inicio del curso.

Este lunes tuvo lugar su velatorio en el cementerio de Palma. Esta mañana su madre ha escrito en Facebook un mensaje para agradecer para las muestras de cariño que recibió la familia en el tanatorio tras la muerte del pequeño: "Sin palabras de agradecimiento estamos toda la familia tras la gran afluencia de gente que pasó ayer a despedirse de nuestro angelito Jaime. Se fue del velatorio rodeado de amor y aplausos que nos llenaron si cabe más de orgullo por tenerle de hijo. Hoy lo despediremos para siempre en el funeral y empezará otra vida sin su presencia pero sí con su espíritu. Estamos seguros de ello. Gracias, gracias, gracias".