Inés Madrigal, la niña robada que sentó en el banquillo al doctor Vela

Cuando su hija cumplió 18 años, Inés Pérez le confesó que no era su madre. Le reveló que era adoptada y que en el proceso había intervenido un cura que conocía del convento en el que echaba una mano y que era amigo del doctor Eduardo Vela. “Fui a verle y el cura me contó que mi madre era una chica que no me podía tener, sin más explicaciones”, narró la hija, Inés Madrigal, a este periódico. Madrigal le pidió el teléfono de Vela y durante años lo pasó de una agenda a otra, sin atreverse a marcar. “Hasta que en 2010 vi en EL PAÍS un artículo sobre bebés robados y la clínica San Ramón, donde yo nací”. Años después, Madrigal se acabaría convirtiendo en la protagonista del primer juicio de bebés robados de España y en la mujer que sentó en el banquillo a Vela. Este lunes, sobre las once de la mañana, la Audiencia Provincial de Madrid dará a conocer la sentencia.

Madrigal aportó la prueba de ADN que demuestra que Pérez no era su madre y el certificado de nacimiento firmado por Vela en el que dice que sí lo es. Y denunció a su madre adoptiva para agilizar el proceso. “Le dije: ‘te voy a tener que denunciar, mamá’. Ella entendió que era la mejor forma de ayudarme y pactamos que si, en algún momento ella cambiaba de idea, yo retiraba la denuncia”, explicó la mujer.

Por aquel entonces, Inés Pérez tenía casi 90 años y pensaron que, aunque seguramente la imputarían —como así fue—, dada su avanzada edad no habría consecuencias. “Fue muy valiente. Estamos aquí gracias a ella”. Pérez reconoció a Vela en un careo. Le señaló como el hombre que le explicó cómo fingir un embarazo —“Me decía que hiciera como que tenía náuseas y simulara la barriga con un cojín...”— y como el médico que, tras entregarle un bebé como “regalo”, le dio unos papeles donde figuraba como madre biológica de la criatura. Cuando, en el juzgado, le mostraron a Vela el certificado de nacimiento falso, el doctor reconoció su firma como asistente al parto. “No sabía lo que firmaba”, se justificó. Vela negó conocer a Inés Pérez, aunque sí admitió una "relación médica" con el cura que había mediado en la adopción de Madrigal.

Pérez falleció en diciembre de 2016, a los 93 años. “Ella nunca creyó que detrás hubiese una mujer engañada, un robo de bebés, pero quería ayudarme a conocer mi origen. A ella le dijeron que mi madre era una mujer casada que había tenido una aventura”, relata Madrigal, que reconoce que si hoy estamos aquí, a las puertas de una sentencia histórica, es gracias a la que sigue llamando su madre a pesar de todo, una mujer "muy valiente".

La fiscalía considera probado que hubo "tráfico de niños" y pide para el acusado 11 de cárcel por los delitos de detención ilegal, suposición de parto y falsificación de documento oficial. La acusación particular, que ejerce la supuesta niña robada, elevó esa petición hasta los 13 años. La fiscal solicitó, además, una indemnización de 150.000 euros.

Madrigal no quiere dinero, tampoco cárcel. “Sí me gustaría que esto terminara en una sentencia condenatoria, pero más que vaya a la cárcel [Vela], me gustaría que contara la verdad. Para que esas madres puedan decirle a sus hijos: ‘no te abandoné’ y esos hijos saber que no les abandonaron”, sentencia Madrigal.

Vela trabajó, entre 1961 y 1981 en la clínica madrileña de San Ramón, epicentro de las denuncias por robo de bebés. Su nombre es, con el de sor María Gómez Valbuena —fallecida en 2013, cuatro días después de ser citada a declarar ante el juez— el más repetido en los relatos de las madres que han acudido a la justicia convencidas de que sus bebés no murieron en el parto, como les dijeron, sino que fueron entregados a otras familias.

Sin embargo, el doctor Vela se desdijo en el juicio de todo lo que había admitido en la instrucción. "No lo sé... No lo recuerdo". Así respondió Vela, a casi todas las preguntas de la fiscal y el abogado de la acusación, Guillermo Peña. Durante la vista, cuando la fiscal le mostró de nuevo el documento clave, el certificado de nacimiento de Madrigal, el doctor dijo: "Eso no es mío". Pase lo que pase hoy, Inés Madrigal seguirá sin saber quién es su verdadera madre. A no ser que alguien diga la verdad.