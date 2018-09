Atendidas dos personas en Huelva y Valladolid tras ser mordidas por murciélagos con la rabia

Tras décadas sin casos de rabia transmitidos por perros, los expertos temen que las autoridades españolas estén relajando las medidas de prevención para evitar la expansión del virus, algo "peligroso si tenemos en cuenta que en un país vecino como Marruecos la rabia no está erradicada", sostiene Rodríguez Ferri. Como ejemplo pone "la disparidad de normativas autonómicas existente". En Cataluña, Galicia y País Vasco, por ejemplo, no es obligatorio vacunar a los perros contra la rabia. Esto no quiere decir que las vacunas no se apliquen (la gran mayoría de veterinarios lo recomiendan), pero "la falta de obligatoriedad abre una brecha preocupante", añade Rodríguez Ferri.

En Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Andalucía es obligatorio vacunar a perros, gatos y hurones, mientras en Castilla y León, Aragón, Extremadura, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Navarra y La Rioja lo es solo para perros. En Asturias la normativa obliga a vacunar a las "especies potencialmente peligrosas", pero no precisa cuáles.

En Ceuta y Melilla la situación es mucho más delicada por la cercanía con Marruecos, con lo que las campañas de vacunación a los animales son mucho más estrictas y frecuentes.

En opinión de Rodríguez Ferri, "esta situación es incomprensible". "Sería necesario que las comunidades coordinaran mejor sus exigencias o que los ministerios implicados impusieran unos requisitos mínimos".

Un estudio reciente de la Universidad de Zaragoza y el Centro Nacional de Microbiología alerta de la escasa inmunización de los canes analizados en albergues y casas de acogida de animales de Aragón. Los investigadores analizaron 122 perros procedentes de las tres provincias de la comunidad y descubrieron que "el 91% no presentaban anticuerpos frente a la rabia en el momento de entrar en los centros de acogida". El estudio concluye que "sería recomendable ampliar los análisis a un ámbito territorial más amplio".