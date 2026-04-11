La historia de Adrover, el hombre que no teme a Rosalía ni a Zara, llega a los cines

Gonnzalo Hergueta presentó en la última edición de Atlàntida Mallorca Film Fest The designer is dead, un documental que mediante materiales de archivo inéditos y testimonios retrata el ascenso del diseñador mallorquín Miguel Adrover a la cima de la moda y su posterior descenso. Aunque la isla prometía un ambiente estival idílico, este fue interrumpido por una repentina tormenta con rayos de controversia. La presentación de la pieza —que acaba de estrenarse en cines y ha ganado el premio a Mejor Documental en la décima edición del festival Moritz Feed Doc— coincidió con la publicación en Instagram del esquivo diseñador de un email en el que comunicaba a la estilista de Rosalía que se negaba a hacer un traje a medida para la cantante ante su silencio sobre Gaza.

El diseñador, director y tipógrafo Gonzalo Hergueta captura las diferentes formas de mirar. ALBERT FONT

“Lo pasé realmente mal. Todo el mundo nos estaba apedreando y yo estaba acojonado, porque era mi primera película. Al final fue genial y tengo un recuerdo muy bonito de esa proyección”, explica Hergueta desde Nueva York, ciudad en la que reside y que le ofreció a Adrover la posibilidad de cumplir un sueño americano que se convirtió en pesadilla por el 11-S y la falta de experiencia en la gestión empresarial. “Se hizo famoso en un instante y fue abruptamente olvidado un año después”, dijo de él en 2003 The New York Times. Como le ocurre al diseñador, a Hergueta en realidad lo que le interesa de la moda es su dimensión artística. Descubrió al mallorquín a través de un documental sobre Alexander McQueen y se preguntó cómo era posible no saber de su existencia. “Se convirtió en una obsesión. De repente, postea unos emails en los que se niega a colaborar con Kanye West. Decidí enviarle un correo”, dice.

Adrover, recientemente, también ha atacado a Zara. El creador a raíz del anuncio de que John Galliano iba a colaborar con Inditex, publicó un duro mensaje en el que decía: “JOHN, DON’T DO IT”. En ese mismo post de Instagram, acusó a la compañía presidida por Marta Ortega de financiar la campaña política de Itamar Ben-Gvir, un abogado ultraderechista israelí, ​​de ideología supremacista judía y antiárabe,​ que es el ministro de Seguridad Nacional desde 2022 de Israel.​

'Fue muy importante retratar ese elemento de soledad en su creación', cuenta Gonzalo Hergueta Little Spain / SILENCIO CINEMA / MORITZ FEED DOC

Si hubiera un premio a la constancia y paciencia, tendría que ser de Hergueta, porque convencer al diseñador de que accediera a formar parte de este proyecto fue dificilísimo. “Miguel es Miguel y no hay atajos. Me pasé un año convenciéndole. Fui con una pequeña crew a su casa [vive recluido en su residencia familiar de la villa mallorquina de Calonge] y, tras seis meses, volvimos a mostrarle el metraje. Entendió que nos interesaba su labor artística, que no queríamos hacer una película sobre el chismorreo o sobre algo friki. Y al ver el documental que hice sobre la fotógrafa Isabel Muñoz comprobó que no sería un reportaje al uso”, asegura. Lo que define a su sello, señala, es entender la manera de ver de quien retrata para desarrollar después un lenguaje acorde. “Con ‘lo de Miguel’ he cerrado una fase. El documental ha funcionado porque muestra a una persona con un conflicto y creo que lo siguiente será centrarme en esos conflictos y en las cosas por las que pasamos y que nos hacen pensar”, explica Hergueta, que ahora filma un mediometraje para la Bienal de Arquitectura Española.

'Cuando ves a Miguel Adrover hablar de manera terrenal sobre sus objetos, es claramente un documental, pero cuando está solo en una habitación, es algo muy especial', explica Hergueta. Little Spain / SILENCIO CINEMA / MORITZ FEED DOC

¿Es posible salirse del sistema para tener libertad creativa y lograr abrazar el éxito e influir? Confía en que sí: “Si logras cultivar una audiencia que puedas probar con números, creo que hay un montón de gente dispuesta a darte dinero para acceder a tu audiencia”. Alejado de la controversia generada por ese conflicto entre Adrover y Rosalía, lamenta la posición en la que tanta gente sitúa a la cantante cada vez que ofrece una entrevista: “Todo el mundo está con un cuchillo en la boca para ver qué dice. Aunque no estoy de acuerdo con su manera de posicionarse políticamente, es una artista de carne y hueso que dudo que tenga un publicista detrás de la oreja… Y eso se agradece”.

“Me he enamorado tantas veces de tantas cosas, me he vuelto loco, me he dejado llevar, me he arriesgado y he puesto mi vida por delante. Si me cayera muerto, pienso que no pasaría nada”, dice Adrover en The designer is dead. Pero no es cierto. Su legado es inolvidable y gracias al documental de Hergueta, eterno.