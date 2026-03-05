Abra, nuevo director creativo de Camper

Abraham Ortuño lleva una muchos años diseñando algunos de los zapatos más reconocibles y virales del panorama actual. Él es el responsable de varios de los éxitos en materia de calzado de Loewe o Jacquemus. En 2019 creó Abra, su marca propia, primero de accesorios y después también de prendas, una firma que poco a poco se ha ido haciendo un hueco en la semana de la moda parisina. De hecho, su desfile está previsto para el próximo lunes.

Pero por fin el alicantino recibe un puesto en la primera división del diseño de accesorios. Abraham acaba de ser nombrado director creativo de Camper, quizá la marca de calzado español más internacional que existe. “Abraham representa a una nueva generación de liderazgo creativo. Su profundo conocimiento del calzado, combinado con una fuerte sensibilidad cultural y una perspectiva internacional, lo convierten en la persona ideal para guiar a Camper en su próxima etapa. Creemos que su visión reforzará nuestra identidad de diseño al tiempo que abrirá nuevos territorios creativos”, ha explicado Miguel Fluxá, CEO de la enseña mallorquina, que acaba de cumplir nada menos que cincuenta años de vida.

Ortuño ha crecido en una región, Alicante, y dentro de una familia que conoce a la perfección el mundo de la fabricación de calzado. “Mi tío siempre me decía: ‘Vente a la fábrica a aprender’, pero era lo que menos me apetecía en el mundo. Ahora, sin embargo, me encanta”, contaba el diseñador en una entrevista reciente con este periódico. Su talento reside precisamente en saber hacer coincidir diseño de vanguardia con técnicas artesanales. No es algo tan común en el mundo del calzado hacer dialogar calidad y comodidad con modernidad.

Camper, sin embargo, es una de las enseñas que mejor sabe hacerlo. No solo es sinónimo de zapatos confortables; también, desde hace algo más de una década, es sinónimo de diseño puntero. Abra sustituye en el liderazgo creativo a Achilles Ion Gabriel, cuyo trabajo desde 2019 ha sabido aunar de forma magistral sostenibilidad (ha llegado a crear zapatos biodegradables), instinto comercial y presencia global en términos de diseño. Lo cierto es que la marca es uno de los pocos ejemplos de cómo el riesgo en términos estéticos puede funcionar también en términos de ventas reales. “Como diseñador español, Camper siempre ha representado la cúspide del legado del diseño de nuestro país: una marca que equilibra sin miedo el pragmatismo mediterráneo con un profundo sentido lúdico”, explica Abraham Ortuño. Ahora le toca a él escribir el siguiente capítulo de una historia que empezó en Mallorca hace medio siglo y que hoy camina entre la tradición artesanal y la innovación contemporánea.