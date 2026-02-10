Labios, corazones y mucho ‘camp’: 50 ideas para regalar este San Valentín

Del merchandising de ‘Cumbres Borrascosas’ a un buen puñado de diamantes o un perfume que adelanta la primavera, esta selección eleva el 14F a la primera lista de deseos del año para regalar (o autoregalarse)

El romanticismo está de moda, y no en sentido figurado. Este 2026, la industria abraza el anhelo, la melancolía y lo fantástico sobre la pasarela con una puesta en valor del lenguaje eterno que acompaña al romance. La cosmética o la decoración tampoco se quedan atrás; en el pasado permanece el minimalismo y la ligereza del lujo silencioso, para llenar de tonalidades rosas las cajas de maquillaje, los perfumes con aromas florales y ansiar objetos rescatados de mercadillos vintage.

Con la llegada de Cumbres Borrascosas, la esperadísima adaptación al cine de Emerald Fennell sobre la novela de Emily Brontë, este imaginario se engrandece con ansias de celebrar el amor y su día más señalado, San Valentín. Firmas y diseñadores parecen vivir en un romance perpetuo llenando nuestro armario y neceser de cartas de amor, deseos literarios, corazones, estampados con form de labios y el rojo por encima de todo.

Un regusto ‘camp’ en el uso hiperbolizado de los códigos del amor que tampoco rehuye de grandes clásicos del 14F como los diamantes, una prenda de encaje, las rosas rojas o el aroma a un día de verano. Esta es nuestra selección.

1. Bolso Le Coeur, de Alïa

En piel de becerro, la forma de este cofre compacto va directa al corazón.

2. Anillo de metal, de Miu Miu

El logo esmaltado de la firma orquestada por Miuccia Prada se convierte en símbolo de la feminidad sobre nuestras manos con este anillo de sello.

3. Merchandising de ‘Cumbres Borrascosas’, de Bloomingdales

Una de las películas más esperadas del año, prevista estratégicamente para este 14F, revivirá por todo lo alto la obra de Emily Brontë y su estética. Para hacer más fácil la espera, nada como el extenso merchandising que Bloomingdales ha dedicado a la cinta, desde ropa interior y vestidos inspirados en su romanticismo oscuro a velas, antifaces o cosmética.

4. Slipper, de La Manso x Casa Camper

Con detalles de lazo y suela de goma reciclada, este diseño en piel acortan distancias entre Barcelona y Berlín, las dos ciudades de Casa Camper, a través de la colaboración con La Manso.

5. Violette 30, de Le Labo

El nuevo perfume de la marca afincada en Nueva York se adelanta unas semanas a la primavera con la violeta blanca como emblema, combinada con notas de té blanco, madera de cedro y un toque de madera de gaiac.

6. Conjunto de lencería, de La Nouvelle

Un clásico que nunca falla: un set de braguita y bra en fino encaje con notas brillantes. Tanto el short Georgia como el sujetador Otis, cuentan con una banda elástica de lúrex, un detalle ya característico de la marca creada en Marsella.

7. Kit de maquillaje on-the-go, de Merit

Conocida en el sector por su fórmula ‘minimalista’ que pone en jaque los pasos interminables que dominan el discurso del beauty care hoy en día, Merit desembarca este mes en España con productos como Flush Balm Cheek Color, un colorete en crema que se desliza fácilmente por la piel. Unido a la brocha No. 1 Blending Brush, para difuminar el maquillaje, el bronceador Sheer Bronzer o el labial Shade Slick Tinted Lip Oil, será un regalo perfecto para este San Valentín.

8. Pendientes con eslabones de corazón, de Rabat

La firma de alta joyería, fundada por Esteban Rabat en 1977, diseña cada San Valentín una estimulante selección de piezas junto a la modelo Gara Arias para celebrar el amor por todo lo alto. Este año elige el corazón, icono universal de este día, como motivo de algunas de las piezas de RABAT Diamonds, incluidos estos pendientes de oro rosa con eslabones de pavé con diamantes.

9. Bailarinas, de Libertas

Las bailarinas con puntera Tabi diseñadas por Manuela Asensi y Victoria Viscarret, reconocibles por su pisada estilo barefoot -un tipo de calzado que imita la sensación de caminar descalzo– se lanzan ahora con cintas de bailarina y románticos colores como rojo vino.

10. Crema de manos y lip oil balm Love Collection, de Clarins

La edición limitada Love Collection: Amor a Primera Vista celebra la pasión por el maquillaje y el cuidado de la piel que transmite la firma francesa desde sus comienzos en los años 50. Reúne tres de sus iconos junto a un rosa vibrante, el estampado LOVE y acentos dorados, que rediseñan cada producto en un pequeño gesto de amor.

11. Reloj Love in Scarlet, de Swatch

Para las incondicionales del rojo cada 14F, este diseño monocromático con detalles en forma de corazón en la esfera y correa lleva su nombre.

12. con logo, de AMI Paris

Desde que Emily in Paris ‘diseñara’ la campaña más romántica del mundo para la firma de Alexandre Mattiussi, cada prenda de su taller se convierte en una declaración de amor.

13. Book tote ‘Madame Bovary’, de Dior

Para amantes de los clubes de lectura –y la estética de librería en general– esta book tote con la obra cumbre de Gustave Flaubert será la mejor elección.

14. Pouch, de Prada

Andy Warhol, Dalí, Yves Saint Laurent… La carnosa forma de unos labios ha inspirado a los grandes creadores del siglo XX. Prada se hace eco de su virtuosidad con una línea de accesorios en forma de estampado.

15. Collar Love Letters, de BIMBA Y LOLA

La colección Love Letters de la firma española para este San Valentín rinde homenaje a todas esas palabras que nos llenan de ternura y pasión con charms en forma de carta, que acompañan este collar en plata envejecida junto a un puñado de corazones.

16. Barra De Labios Lipstick Love Collection, de Clé De Peau Beauté

Un toque de color y luminosidad se funden en esta barra de labios disponible en mate o versión cremosa. El beso perfecto.

17. Platos, de Sardinero Sánchez

La artista plástica Silvia Sardinero, y la diseñadora Ana Sánchez, firman este proyecto dedicado a la creación y recolección de piezas únicas en torno a la mesa, que incluye tesoros encontrados como estos platos fabricados a mano en cerámica azul esmaltada.

18. Pumps Gia Sling 105, de Aquazzura

El slingback o zapato destalonado simboliza la feminidad desde tiempos remotos, como este diseño en fucsia y rojo sobre satén.

19. Chaqueta Terry, de Sézane x Antoinette Poisson

La marca francesa conocida en el mundo entero por sus papeles pintados, textiles y objetos decorativos, se alía con Sézane en una cápsula que contiene prendas tan románticas como esta chaqueta de pana en rojo intenso.

20. Pulsera Move Link, de Messika

Valérie Messika reinterpreta los códigos estéticos de la maison con el motivo Move como eje de toda la pieza. El eslabón central está elaborado con un pavé de diamantes para conferir un punto intenso de luz a nuestra muñeca.

21. Crema de manos y corporal karité, de L’Occitane

Cada cinco segundos se vende en el mundo una crema de manos de karité de la marca francesa. Su emblemático frasco en forma de tubo de pintura, fue un homenaje del fundador Olivier Baussan a su niñez rodeado de artistas en la Provenza. Un tributo a las manos que crean y trabajan, que este San Valentín se completa con la crema corporal ultra rica también de karité.

22. Jeans, de Pull&Bear

La palabra love luce a bombo y platillo sobre la parte trasera de estos vaqueros rectos, con tiro bajo y un diseño de cinco bolsillos.

23. Camisón de encaje, de Anna Summers

Desde los años 80, la firma británica ha convertido la lencería en un gesto lúdico que regalar o autoregalarse en esta fecha tan señalada. En la imagen, un diseño de encaje en rojo cereza con lazos y tirantes regulables.

24. Polo con ribete, de Amy Winehouse Foundation x Fred Perry

La cantante británica sigue presente en el imaginario moderno con la colaboración de Fred Perry y su logo de corazones.

25. Pack ‘Love is in the air’, de Colvin

Un espectacular ramo de rosas y flores moradas, chocolatinas y un Love planner para generar recuerdos en pareja es la fórmula que propone esta floristería online para sorprender este día..

26. Cinturón Masal, de Beatriz Furest

Como el amor, el símbolo del infinito se fija sobre este diseño de piel con cierres metálicos fabricado en España.

27. Fresh San Valentin set, de Ringana

Como cada año, la marca austríaca conmemora el 14F con una edición especial de sus productos más icónicos. Es el caso del bálsamo labial, que hidrata en profundidad y aporta volumen a los labios en una sola aplicación, o la hidratante con un toque de color que se adapta al tono de la piel con protección SPF 30.

28. Cazadora Z1975, de Zara

Un corazón roto no debe esconderse siempre, también se puede lucir con orgullo en la espalda de una chupa tejana como este diseño de Zara, con cuello solapa y hombreras.

29. Collar Coeur Royal, de Valentino

Metal dorado, esmalte, el logo en V y perlas idean el colgante en forma de corazón más deseado de la firma romana.

30. Cartera Portemonnaie Rosalie, de Louis Vuitton

Confeccionada con la icónica piel Monogram Empreinte de la maison, este monedero destaca por el botón dorado con la rúbrica de LV.

31. Anillo Corazón Chakra, de Pandora

En plata de primera ley, una gema en forma de corazón realza esta joya rodeada por una banda esmaltada en el mismo tono rojo.

32. Camisa, de Mercules

La marca de bolsos y marroquinería se aventura cada temporada a una edición limitada de prendas, como esta camisa de corte masculino con el logo bordado en rojo.

33. Pulsera Tiny Treasures, de Majorica

La cápsula especial de San Valentín de la firma mallorquina reduce el mensaje a su esencia a través de collares, pulseras y pendientes de pequeñas y precisas proporciones. Esta pulsera de cordón rojo con corazón de plata bañado en oro de 18 kt es un buen un ejemplo.

34. Pack ‘Flores que perduran’, de Cinco Jotas y Caviar Riofrío

Regalar una experiencia gana cada día más peso en el ritmo frenético que vivimos. Celebrar el amor con esta edición limitada de jamón de bellota 100 % ibérico, caviar ecológico Naccarii y una colección de tres láminas originales de la ilustradora Ana Jarén, inspiradas en la naturaleza, será un acierto.

35. Jersey de punto de canalé, de Maje

Las rayas marineras, un signo de identidad de la firma francesa, se fijan con el mensaje de Amour en la delantera de este básico para todos los días del año.

36. Un colgante especial, de Tiffany & CO

Pocas maneras más elegantes y comprometidas de decir “te quiero” que con el colgante knot de oro rosa y medio pavé de diamantes de Tiffany & Co.

37. Bufanda Alex, de Samsøe Samsøe

Regala un gustoso abrazo con este accesorio tejido en una mezcla de mohair, lana, alpaca y el rojo como color dominante.

38. Taller Lingerie Lab, de Camila CTG

La firma de lencería y baño propone para este 14F sumarnos a su workshop en Barcelona donde podremos personalizar un conjunto de dos piezas de su delicado catálogo, guiadas por expertas de la firma para aprender a combinar estampados, texturas y adornos. Incluye un set completo de lencería, charms, abalorios y guía experta.

39. Anillo con forma de nudo, de Suárez

Los nudos simbolizan en la jerga romántica lo infinito e indestructible. Este anillo en oro amarillo de 18K replica su significado con 15 diamantes en talla brillante.

40. Perfume STWD Seconds of Love, de Pull&Bear

Esta fragancia creada por Amélie Jacquin desprende una cremosa sensación de haber pasado la mañana en la playa, a través de su fórmula de leche de melocotón, jazmín y vainilla caramelizada. El recuerdo de la piel dorada en los días de verano, también en invierno.

41. Tank top, de D-Franklin

La marca diseñada por los hermanos Esquitino se suma a la fiebre por los corazones en febrero con esta edición limitada de camisetas y tank tops que customizan el logo.

42. Eau de parfum Cosmic, de Kylie Jenner Cosmetics

El primer perfume de Kylie Jenner bajo su marca homónima de cosméticos es una bomba floral con notas a jazmín, naranja sanguina , peonía roja y el toque éxotico del ámbar dorado y el azmicle de vainilla.

43. Lámpara Selva, de Lisa Allegra

Las creaciones de esta diseñadora francesa, afincada en Barcelona, destacan por un enfoque profundamente artesanal y que ha seducido a clientes como Cartier o Galerie Philia. Bajo su propia marca, se esconden objetos cálidos a la par que minimalistas como este aplique con labios incrustados en cerámica.

44. Libre L’eau Nue, de YSL Beauty

La nueva fragancia sin alcohol de Yves Saint Laurent se define como un soplo de libertad de verano formulado con notas cítricas como la pulpa y cáscara de la madarina verdem la bergoamota y la flor de azahar en recuerdo al Mediterráneo.

45. Airwrap Co-anda 2x, de Dyson

Pocas herramientas para trabajar el cabello han definido la manera de peinarse en la última década como este modelador de la marca británica Una de las máquinas más deseadas de su catálogo que seca, moldea, ondula, alisa, pule y da volumen, sin causar daños por calor. El regalo perfecto para este 14F con un diseño en color rosa cerámica.

46. Bolso con borrego, de Sandro

El borreguito nunca falta puntual a su cita invernal, pero este año lo hace intensamente y más allá de prendas de abrigo con accesorios de tendencia como este bolso de piel con retales de pelo.

47. Camiseta bordada ‘Wuthering Heights‘, de H&M

Con un corte holgado y en rosa pastel, este polo forma parte. la colaboración del gigante sueco para deArte de la colección para celebrar una de las mayores historias de amor de la literatura de todos los tiempos.

48. Bolsa para raqueta, de Lululemon

Ya avanzamos hace unas semanas que el tenis se ha convertido en un motor de inspiración esencial para la moda. Con accesorios como esta elegante bolsa convertible, con espacio de sobra para llevar zapatos o una muda de ropa, además de la funda extraíble para la raqueta, hará más fácil sumarse al fenómeno.

49. Cub3d sneaker, de Gucci

En esta lista de deseos no podía falta una zapa de alta costura como el nuevo lanzamiento de la firma italiana, que combina malla, el material vegano conocido como demetra y una suela de EVA con el patrón de Gucci en 3D.

50. Vestido Maha, de Antik Batik

Y siempre quedará como pieza infalible un minivestido con pronunciado escote. Este diseño de la marca francesa en viscosa está totalmente bordado a mano con cuentas y hilos en contrastante.