‘Holiday Light’: el corto navideño que reivindica la magia de lo hecho a mano
Massimo Dutti firma una campaña navideña en ‘stop motion’, con más de 2.400 fotogramas, que pone en valor la artesanía y el tiempo
En un momento en el que la Inteligencia Artificial nos permite transformarnos en personajes de Studio Ghibli o habitar Springfield en cuestión de segundos, la artesanía, esa que exige oficio y paciencia, adquiere un valor casi subversivo, muy difícil de replicar. Massimo Dutti lo reivindica en su nueva campaña navideña, Holiday Light, una celebración, fotograma a fotograma, de la belleza de lo hecho a mano.
Figuristas, escenógrafos, estilistas, directoras de arte... más de 25 artistas han trabajado mano a mano para dar forma a esta fábula navideña concebida por el estudio creativo Ray Atelier en colaboración con la marca. Un cortometraje rodado en stop motion donde el tiempo y el oficio marcan el ritmo del relato: más de 2.400 fotogramas nos sumergen en este universo en miniatura, íntimo y profundamente poético.
La historia es una celebración de la magia de la Navidad, la época del año en la que todo parece posible. En mitad de la noche, una mujer misteriosa y elegante observa a través de su telescopio cómo una pequeña estrella cae del cielo, tiñendo de luz todo lo que toca. Será ella quien la rescate de la nieve y, con paciencia y delicadeza, a través de una larguísima escalera, la devuelva a su lugar en el firmamento. No hay estridencias ni giros innecesarios: solo una ciudad de postal, envuelta por la noche, el silencio y, por supuesto, la belleza.
Porque Holiday Light funciona también como una metáfora del ADN de Massimo Dutti. Cada fotograma conecta con esa elegancia serena y atemporal que la marca lleva practicando desde hace décadas: una propuesta urbana y depurada que prioriza la calidad frente a las tendencias efímeras. Los tonos neutros, las líneas limpias y una sensibilidad casi arquitectónica encuentran su reflejo en este onírico escenario.
La elección del stop motion tampoco es casual. En un sector que mira constantemente hacia la innovación tecnológica, la marca reivindica el savoir faire como lujo contemporáneo. Cada textura, cada imperfección, cada gesto refuerzan un mismo mensaje: la verdadera sofisticación no necesita artificios. Exactamente como sus prendas, construidas de la coherencia estética y la belleza silenciosa.
La nueva campaña de Massimo Dutti no solo celebra la Navidad, plantea una reflexión más profunda sobre el valor del tiempo, el trabajo bien hecho y la emoción que solo lo artesanal puede generar. Un recordatorio necesario de que, incluso en la era de la Inteligencia Artificial, hay historias que solo pueden contarse con las manos. Y prendas que parecen un regalo caído del cielo.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
Últimas noticias
Cinco buenas noticias alrededor del mundo que contamos en 2025
La revalorización de las pensiones queda en el aire por la negativa de la derecha a apoyar otras medidas sociales
La carne, el lujo de esta Navidad: el precio del cordero, la ternera y el jamón se disparan
Claves de las ayudas al transporte y del bono único: ¿cuáles son las novedades? ¿Qué descuentos se mantienen?
Lo más visto
- El PP de Almeida vota en contra de dedicarle a Robe Iniesta un centro juvenil porque antes quiere hablarlo con su familia
- Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la pedrea con la lista de números premiados
- Trump anuncia la construcción de un nuevo tipo de buques de guerra que llevarán su nombre: “Serán los más grandes y poderosos de la historia”
- El líder groenlandés responde a Trump: “Groenlandia es nuestro país. Nuestras decisiones se toman aquí”
- “¿Qué se siente al ser un fracaso?“: cómo la protagonista de ‘Showgirls’ superó la humillación y abrazó la película