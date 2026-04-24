El 14% de los adultos españoles padece insomnio

El porcentaje de niños de hasta 5 años que sufren ese trastorno del sueño se eleva hasta el 30%

El insomnio afecta al 14% de la población adulta española. En el caso de los niños menores de 5 años, el porcentaje se duplica: el 30% de ellos tienen problemas para dormir. Es el dato que ha desvelado este viernes la Alianza por el Sueño, una plataforma de trabajo que reúne a sociedades científicas, profesionales sanitarios, gestores, investigadores, asociaciones de pacientes y empresas. Lo ha hecho en la sede del Consejo General de la Psicología de España (COP), donde ha presentado una guía práctica basada en investigaciones de psicología cognitivo-conductual para afrontar este trastorno del sueño.

En la rueda de prensa, los expertos han defendido la intervención psicológica como tratamiento de primera línea para el insomnio crónico. También han remarcado que es uno de los trastornos del sueño más frecuentes en la población y que tiene un impacto significativo en la salud física, el bienestar psicológico y el funcionamiento diario.

Desde Alianza por el Sueño han defendido un cambio en el abordaje del insomnio para priorizar las intervenciones basadas en la evidencia de la terapia psicológica frente al uso prolongado de fármacos. Explican que es una herramienta eficaz para actuar sobre los factores que provocan el problema y de ese modo eliminar la dependencia de fármacos que solamente alivian los síntomas.

Adolfo Alcoba, psicólogo clínico y coautor de la guía, ha señalado durante el acto que se trata de “una intervención estructurada, breve y basada en la evidencia, que ha demostrado ser eficaz y segura, mejorando la calidad del sueño y reduciendo la necesidad de recurrir a tratamientos farmacológicos a largo plazo”.

Según la guía, este tipo de intervenciones con psicólogo suelen alargarse entre cuatro y ocho sesiones que requieren la participación activa del paciente. Durante estos encuentros, se analiza el patrón de sueño, los factores que han desencadenado el problema, las conductas relacionadas con el descanso o las creencias y preocupaciones asociadas al hecho de dormir.

Este enfoque resulta especialmente relevante en ámbitos como la atención primaria, donde este problema podría atenderse por la figura del psicólogo general sanitario en colaboración con otros profesionales del sistema de salud.

De hecho, según ha defendido Alcoba, “resulta clave el papel del psicólogo general sanitario en la atención primaria, así como la formación en medicina conductual del sueño”. Algo que “permite integrar este enfoque de manera práctica y ajustada a la realidad asistencial, sin complicar innecesariamente el proceso”, defiende el psicólogo.