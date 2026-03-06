“Deberías despertarte por la mañana con una erección”: cuando la testosterona y la ‘masculinidad’ son un negocio

“Estos son los cinco valores que tienes que pedir en una analítica para saber si definitivamente necesitas testosterona o lo que necesitas es cambiar de novia”, indica un hombre en un vídeo viral en TikTok. Mientras que algunos usuarios aseguran en redes que esta hormona “hace que las mujeres te tomen más en cuenta”, otros aconsejan tenerla “lo más alta posible” para ser “mejor hombre” y triunfar “en tu negocio, tu trabajo, tu deporte y tus relaciones”. En los comentarios, varios usuarios preguntan cuáles son los niveles “normales” de testosterona y cómo pueden aumentarlos. Los expertos consultados por EL PAÍS aseguran que esta narrativa no solo alimenta inseguridades, sino que promueve pruebas innecesarias y puede empujar a hombres sanos a tratamientos hormonales con riesgos reales para la salud.

La testosterona es una hormona producida por los testículos que está relacionada con el deseo sexual y el desarrollo corporal. “Sugerir que el éxito social o sentimental depende de una cifra de testosterona es falso”, señala Patricia Cabrera García, coordinadora del Grupo de gónadas, identidad y diferenciación sexual de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (GIDSEEN). Califica muchos de estos contenidos como “publicidad encubierta para clínicas privadas” y asegura que incitan al consumo de suplementos sin respaldo científico para elevar la testosterona de forma significativa en hombres sanos.

Un estudio publicado en la revista Social Science & Medicine concluye que algunas publicaciones en redes retratan la baja testosterona como “una crisis de masculinidad”. Y no solo eso: promueven los tests de testosterona tratando de convencer a hombres jóvenes y sanos de que tienen algún problema. La masculinidad es un constructo biopsicosocial complejo. Así lo indica Cabrera, que insiste en que un valor de testosterona aislado “no define el valor de un hombre”. “La sociedad está generando estándares de masculinidad alejados de la fisiología natural que están llevando a muchos jóvenes al consumo de sustancias peligrosas para su salud”, advierte la médica especialista en Endocrinología y Nutrición.

En las publicaciones analizadas en este estudio, la baja testosterona se asocia con rasgos presentados como femeninos o indeseables, como la expresión emocional, un cuerpo más voluminoso, la debilidad o la falta de motivación. “Los niveles bajos de testosterona pueden ser un factor importante en los problemas matrimoniales”, indica una de las publicaciones. En cambio, los cuerpos esbeltos, musculosos y sexualmente excitados se presentan como una supuesta muestra de los niveles óptimos de testosterona y un símbolo de masculinidad.

Emma Grundtvig Gram, investigadora en salud pública en la Universidad de Copenhague y una de las autoras del estudio, habla de una “medicalización de la masculinidad”: “Se les dice a los hombres que si no encajan dentro del marco estrecho de masculinidad que se presenta, están enfermos y necesitan tratamiento”. Según explica, este enfoque conecta con la manosfera, “una red de comunidades en línea que difunden ideas regresivas sobre el género y la superioridad masculina”.

En este contexto, los llamados “hombres alfa” se promueven como dominantes, sexualmente exitosos y físicamente poderosos. Y la testosterona se posiciona como la clave para alcanzar ese estatus. “Si quieres ser un alfa, hazte la prueba”, afirmaba uno de los influencers citados en el estudio. Otro con más de 100.000 seguidores habla de una “terrible señal de niveles bajos de testosterona”: “Deberías despertarte por la mañana con una erección”.

Las principales sociedades científicas no aconsejan medir la testosterona en hombres sin síntomas. Además, el uso de esta hormona sin indicación médica conlleva riesgos. “El más irónico es que, si un joven sano se inyecta testosterona para ‘ser más masculino’, su cuerpo detecta que ya hay de sobra y apaga su producción natural”, cuenta Cabrera. Algo que puede producir “daño en los testículos e infertilidad”. En muchos casos, “al dejar el tratamiento, el hombre queda con niveles mucho menores de testosterona a los que tenía inicialmente”. Además, los altos niveles de esta hormona pueden perjudicar gravemente al corazón, según advierte la Sociedad Española de Cardiología.

Pese a ello, Grundtvig resalta la relación entre la publicidad sobre la baja testosterona y el crecimiento del mercado de análisis y terapias. El mercado de pruebas de testosterona no para de crecer: se estima que pasará de 122,2 millones de dólares en 2026 a 222,7 millones en 2035, según un informe de Future Market Insights. Los autores atribuyen el crecimiento a una mayor conciencia sobre la salud hormonal, la prevalencia de trastornos endocrinos y el énfasis en la salud masculina y la prevención. Según el informe, aproximadamente siete de cada 10 análisis de testosterona se realizan en hombres, y la mayoría (61,4 %) son pruebas de sangre, frente al 24,7 % de orina y al 13,9 % de saliva.

Cuándo preocuparse

“La testosterona baja ha afectado mi vida a mis 20 años. Si eres un hombre, los niveles deberían ser de 700 a 1.000, ¡no importa tu edad!”, indica una de las publicaciones. Sin embargo, diversas investigaciones señalan que lo importante es comparar los niveles con rangos de referencia específicos por edad, ya que estos varían de forma natural. Como señala Cabrera, los niveles de testosterona suelen alcanzar su pico a los 19 o 20 años y bajan un 1% anual a partir de los 30.

Varios usuarios comparten en TikTok lo que consideran que son niveles “normales” de testosterona. En los comentarios, algunas personas preguntan si sus propios valores están dentro de la normalidad o si deberían preocuparse. Pero, ¿qué se consideran niveles normales? Cabrera explica que cada laboratorio establece un rango de normalidad, “normalmente entre 300 y 1.000 nanogramos por decilitro (ng/dL)”. “Lo importante no es el valor en sí, sino que exista coherencia entre los síntomas y niveles bajos de testosterona”, según la experta. Por ejemplo, “un hombre con 350 ng/dL puede estar perfectamente sano si no tiene síntomas”.

Las pruebas de testosterona son aconsejables cuando existen síntomas que sugieran un déficit hormonal. La falta de esta hormona se manifiesta de muchas maneras, según Cabrera: con síntomas físicos —como disminución de la frecuencia del afeitado, pérdida de masa muscular y crecimiento de tejido mamario— y sexuales —ausencia de erecciones matutinas, disfunción eréctil persistente y una caída del deseo sexual—. La indicación para realizar dicha prueba debe venir de un profesional médico. Así lo indica la experta, que destaca que muchos hombres jóvenes confunden el cansancio por estrés con falta de testosterona.

El uso de testosterona solo está indicado cuando existe una causa médica que justifique dicha carencia. En el mercado, existen formulaciones en gel o intramusculares cuya dosis se ajusta de forma individualizada siguiendo criterios clínicos y analíticos. Además del tratamiento farmacológico, según Cabrera, es fundamental modificar hábitos de vida nocivos, realizar una dieta saludable y garantizar un descanso adecuado. El ejercicio de fuerza y dejar de fumar también reducen la prevalencia de niveles bajos de testosterona.

La presión de ser “hombre”

Los mensajes en redes que asocian la baja testosterona con una falta de masculinidad pueden tener consecuencias psicológicas. Roberto Sanz, sexólogo y psicólogo en la Fundación Sexpol y miembro del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, cita la adhesión a un modelo de masculinidad muy “rígido, exigente e inútil” que genera frustración y malestar. “Es parte de una nueva tendencia que, frente a las críticas originadas en los feminismos sobre las construcciones genéricas, pretende revivir un modelo de ser hombre más cercano a la animalidad, donde comer carne cruda o luchar serían características propias e inherentes”, afirma.

Una encuesta de Movember entre más de 3.000 hombres jóvenes de 16 a 25 años encontró que, aunque el contenido sobre masculinidad en redes se percibe como motivador, su consumo regular se asocia con mayores niveles de malestar psicológico, menor disposición a priorizar la salud mental, una mayor adhesión a normas tradicionales de masculinidad y actitudes más negativas hacia las mujeres. Entre quienes siguen este contenido, es más frecuente la idea de que los hombres deben resolver sus problemas por sí solos y controlar sus emociones.

Para manejar la presión que generan estas ideas, Sanz aconseja cuestionar qué significa ser hombre y qué queremos que signifique. “La masculinidad es primariamente competitiva, por lo que aceptarla de cualquier forma implica asumir una búsqueda de validación constante. Es más, esa validación es construida culturalmente. Ahora son los niveles de testosterona, hace 50 años era la fuerza física, quizá en el futuro sea el número de lunares que tengamos en el pecho o volvamos a desear tener mucho vello corporal”, subraya. Entender que estos mandatos no son neutrales es “importante”. Es decir, “que aquel que promueve la testosterona como medida de la masculinidad es porque la tiene alta y que cuando empecemos a valorar otra vez el vello corporal, veremos cómo lo hacen hombres muy peludos”.