Ir al contenido
_
_
_
_
QuadernTendències
més ben dit
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Un matí a la cua de La Bruixa d’Or

Era com assistir a una cavalcada de la Mercè: tot de personatges que desfilaven sense cap mena de sentit ni més lligam que la pròpia fe

La Bruixa d’Or
Andrea Genovart
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Tots fèiem cua pel mateix: per fer-nos rics. Per què, si no. Eren les vuit del matí d’un dimecres de mitjans d’agost, i mig centenar de persones esperàvem entre ventalls i xancletes de platja que s’obrissin les portes del que per a molts era la Terra Promesa: l’administració de loteria La Bruixa d’Or.

No havia anat fins a Sort només per un dècim. De fet, que estigués passant l’estiu on es trobava la sucursal més famosa de tot l’Estat espanyol era coincidència: volia aprofitar les vacances per escriure i, davant del risc que una cervesa en un bar ple de paneroles en una Barcelona desèrtica pogués distreure’m, vaig decidir aïllar-me a la casa dels Pirineus i sense internet dels avis. Travessava a dia­ri aquelles files de gent ansiosa pel seu tiquet de la fortuna: al principi, esbufegava. Per què cony somriuen, si amb el que valen els pisos el premi no arriba ni per a mitja entrada! A mesura que passava el temps, però, va començar a néixer dins meu la fantasia de ser rica. I si estic fent l’idiota i tinc a tocar una vida de jubilada, pensava. Finalment, desesperada per tants bloquejos apàtics en plena onada de calor, vaig acabar fent una llista amb cadascuna de les paperetes que hi venien. Després, a partir d’aquells codis, vaig orquestrar la meva pròpia lògica interpretativa de l’art de la numerologia i, l’endemà d’una nit d’insomni en què vaig decidir la meva tria, vaig plantar-me al maleït santuari sense haver esmorzat.

Era com assistir a una cavalcada de la Mercè: tot de personatges que desfilaven sense cap mena de sentit ni més lligam que la pròpia fe. Hi havia parelles que es feien selfies com si estiguessin visitant una de les set meravelles del món, famílies traient una carmanyola digna d’un pelegrí del Camí de Santiago, un possible militant de les CUP amb una samarreta que deia Free Palestine. Dins del local, una placa enorme i daurada amb el seu Rècord Guinness del 2013: havien aconseguit concentrar milers de persones disfressades de bruixa per convocar la sort monetària. Quan va arribar el meu torn, em van dir que no els quedaven números impresos de la sèrie de la qual estava convençuda que depenia per congelar-me els òvuls i independitzar-me tota sola en un palomar. Però que podia comprar-ne la versió digital. No convençuda, vaig optar per un altre número que pogués endur-me en paper com qui custodia la pedra filosofal.

De camí a recollir els fàrmacs que la meva àvia m’havia encarregat, i amb la culpa de no haver dedicat aquelles hores a la novel·la, buscava trobar un sentit a aquella nova combinació que m’havia d’acompanyar durant quatre mesos, quan se celebrés la Loteria Nacional. Vaig recordar, llavors, Martin Amis, Rosario Bléfari o Bertolt Brecht: les seves obres, que tractaven l’absurditat dels diners i de les quals presumia que m’havien influït tant, no havien evitat que em sumés al joc d’engreixar el compte corrent. Ni que, en la certesa de no saber-me guanyadora d’aquells milers d’eurets, tingués el consol tan pervers i miserable de no vaticinar una millora d’estatus del meu entorn, però sí les mateixes pregàries.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Lolita Bosch

Lolita Bosch relata la por de cada dia al Mèxic del segle XXI

Jordi Gracia
FIL de Guadalajara

Distrets vencerem. Apunts d’un escriptor a la FIL de Guadalajara

Gabriel Ventura

Arxivat A

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Un trabajador de Acciona asegura que fue el exdirector de Construcción quien le sugirió colaborar con Servinabar, la empresa a la que la UCO vincula con Cerdán
  2. Eurovisión 2026 cierra la lista de sus países participantes, la cifra más baja desde 2004
  3. El juez cree que la red de Leire Díez y el exdirector de la SEPI contó con “diversos cargos públicos” para el cobro de comisiones entre 2021 y 2023
  4. La UE eleva la presión sobre Venezuela al prorrogar las sanciones al círculo de Maduro en plena escalada de Estados Unidos
  5. Sánchez se mueve para seguir: pacta una cita con Junqueras, anuncia un abono único y descarta tocar el Gobierno
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_