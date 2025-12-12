Distrets vencerem. Apunts d’un escriptor a la FIL de Guadalajara
Un amant de les frases en una fira del llibre és una paradoxa; se sent desorientat, vaga com un fantasma entre castells de paper maixé
Mentre sobrevolo les entranyes infinites i rèptils de Ciutat de Mèxic, penso en un vers de Bolaño i en l’astúcia de Jules Renard (“t’estimo com aquella frase que vaig escriure en somnis i que ja no puc recuperar”), en la meva vocació anacrònica (què hi pinten, aquí, els parnassians?) i en les nits de Guadalajara. Nits cítriques, ràpides, nits sonores i vermelles. Nits que, ara, evocades des de l’aire, en la confusió del viatge, es tornen una sola nit poblada de mil rostres, de converses lúcides i selvàtiques, de clàxons i venedors ambulants, d’ulls indígenes i patis colonials. Potser, com els escriptors catalans, el més valuós que tenien els parnassians eren les seves trifulgues, la seva passió mística pels ornaments. Ser català, a vegades, és una forma de perdre’s en els detalls. Distrets vencerem.
Haig d’admetre que sempre he tingut una debilitat per la distracció; o, més aviat, per les distraccions, en plural. Ara que hi penso —l’ala de l’avió tremola com un pètal de paper—, crec que és la virtut literària més alta —va dir el poeta a vuit mil metres d’altura. Els grans debats i les imatges panoràmiques em semblen una farsa, un parany visual. Prefereixo la literatura menor, els primers plans i les opinions amagades, els poetes que compten hemistiquis entre xupitos de mescal (com l’Adrià Targa, que pesca decasíl·labs al vol i els converteix en sonets imprevisibles). Mai he entès la diferència entre la gran literatura i la petita, si és que n’hi ha, si és que n’hi hauria d’haver. Maleeixo els inventors de cànons; i, tanmateix, són necessaris, ni que sigui per dur-los la contrària. No és una qüestió de perspectiva, sinó d’atzar: temples, esforços titànics sepultats sota el desert i, de sobte, una deïtat diminuta amb bec de colibrí. Diria que aquesta inclinació a badar —un costum que, per desgràcia, es troba en vies d’extinció— és la que m’ha portat a considerar-me més bon lector de frases que de llibres. Avui en dia qualsevol pot escriure un llibre; escriure una bona frase, en canvi, és un privilegi mínim, estranyíssim, un gest gairebé obsolet, políticament incorrecte.
Un amant de les frases en una fira del llibre és una paradoxa. Se sent desorientat, invisible, vaga com un fantasma entre muntanyes d’històries i castells de paper maixé. L’abundància és enemiga del col·leccionista de frases, que pot parar-se a llegir un mateix fragment cinc, deu, vint vegades seguides. Espectral, rodejat de marees de lectors i vitrines amb els llibres més vistos a TikTok, pensava en una línia de Drummond d’Andrade: “No facis versos sobre esdeveniments”. Una boia groga enmig d’un oceà de literatura.
Les ales de l’avió acaricien l’altar dels sacrificis de Ciutat de Mèxic. La millor frase que he sentit aquests dies a la fira de Guadalajara l’ha dit l’Eduard Olesti: “Imagina acabar una novel·la amb punts suspensius”. Seria irritant, sí...
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Arxivat A
Últimas noticias
Besteiro admite ahora que conocía las acusaciones de acoso sexual contra Tomé desde octubre
Más de 10 millones de peregrinos llegan a la Basílica de Guadalupe, en imágenes
El PSOE investiga una denuncia por acoso sexual y laboral contra el alcalde de Almussafes
Rusia demanda a la UE por intentar utilizar sus activos congelados para financiar a Ucrania
Lo más visto
- Nemo devuelve el trofeo que ganó en Eurovisión por el apoyo de la UER a Israel: “No creo que deba estar en mi estantería”
- La carta de Ábalos a Guaidó: “Hemos enviado a Víctor de Aldama para que sirva de enlace en nuestras relaciones”
- Lituania declara el estado de emergencia para hacer frente a la oleada de globos procedentes de Bielorrusia
- Jornada política del 11 de diciembre de 2025 | El PSOE convoca este viernes a las responsables de Igualdad de sus federaciones por el ‘caso Salazar’
- Dimite un miembro de la ejecutiva federal del PSOE tras un nuevo caso de supuesto acoso