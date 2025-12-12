Ir al contenido
_
_
_
_
Quadern
fil de guadalajara
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Distrets vencerem. Apunts d’un escriptor a la FIL de Guadalajara

Un amant de les frases en una fira del llibre és una paradoxa; se sent desorientat, vaga com un fantasma entre castells de paper maixé

FIL de Guadalajara
Gabriel Ventura
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Mentre sobrevolo les entranyes infinites i rèptils de Ciutat de Mèxic, penso en un vers de Bolaño i en l’astúcia de Jules Renard (“t’estimo com aquella frase que vaig escriure en somnis i que ja no puc recuperar”), en la meva vocació anacrònica (què hi pinten, aquí, els parnassians?) i en les nits de Guadalajara. Nits cítriques, ràpides, nits sonores i vermelles. Nits que, ara, evocades des de l’aire, en la confusió del viatge, es tornen una sola nit poblada de mil rostres, de converses lúcides i selvàtiques, de clàxons i venedors ambulants, d’ulls indígenes i patis colonials. Potser, com els escriptors catalans, el més valuós que tenien els parnassians eren les seves trifulgues, la seva passió mística pels ornaments. Ser català, a vegades, és una forma de perdre’s en els detalls. Distrets vencerem.

Haig d’admetre que sempre he tingut una debilitat per la distracció; o, més aviat, per les distraccions, en plural. Ara que hi penso —l’ala de l’avió tremola com un pètal de paper—, crec que és la virtut literària més alta —va dir el poe­ta a vuit mil metres d’altura. Els grans debats i les imatges panoràmiques em semblen una farsa, un parany visual. Prefereixo la literatura menor, els primers plans i les opinions amagades, els poetes que compten hemistiquis entre xupitos de mescal (com l’Adrià Targa, que pesca decasíl·labs al vol i els converteix en sonets imprevisibles). Mai he entès la diferència entre la gran literatura i la petita, si és que n’hi ha, si és que n’hi hauria d’haver. Maleeixo els inventors de cànons; i, tanmateix, són necessaris, ni que sigui per dur-los la contrària. No és una qüestió de perspectiva, sinó d’atzar: temples, esforços titànics sepultats sota el desert i, de sobte, una deïtat diminuta amb bec de colibrí. Diria que aquesta inclinació a badar —un costum que, per desgràcia, es troba en vies d’extinció— és la que m’ha portat a considerar-me més bon lector de frases que de llibres. Avui en dia qualsevol pot escriure un llibre; escriure una bona frase, en canvi, és un privilegi mínim, estranyíssim, un gest gairebé obsolet, políticament incorrecte.

Un amant de les frases en una fira del llibre és una paradoxa. Se sent desorientat, invisible, vaga com un fantasma entre muntanyes d’històries i castells de paper maixé. L’abundància és enemiga del col·leccionista de frases, que pot parar-se a llegir un mateix fragment cinc, deu, vint vegades seguides. Espectral, rodejat de marees de lectors i vitrines amb els llibres més vistos a TikTok, pensava en una línia de Drummond d’Andrade: “No facis versos sobre esdeveniments”. Una boia groga enmig d’un oceà de literatura.

Les ales de l’avió acaricien l’altar dels sacrificis de Ciutat de Mèxic. La millor frase que he sentit aquests dies a la fira de Guadalajara l’ha dit l’Eduard Olesti: “Imagina acabar una novel·la amb punts suspensius”. Seria irritant, sí...

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Mercè Rodoreda

Mercè Rodoreda, autor europeu, al CCCB

Ivet Zwatrzko

Una nissaga de cronistes barcelonins: Sagarra, Luján, Permanyer

Jordi Amat

Arxivat A

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Nemo devuelve el trofeo que ganó en Eurovisión por el apoyo de la UER a Israel: “No creo que deba estar en mi estantería”
  2. La carta de Ábalos a Guaidó: “Hemos enviado a Víctor de Aldama para que sirva de enlace en nuestras relaciones”
  3. Lituania declara el estado de emergencia para hacer frente a la oleada de globos procedentes de Bielorrusia
  4. Jornada política del 11 de diciembre de 2025 | El PSOE convoca este viernes a las responsables de Igualdad de sus federaciones por el ‘caso Salazar’
  5. Dimite un miembro de la ejecutiva federal del PSOE tras un nuevo caso de supuesto acoso
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Libro en papel para crear tu propio cómic. Incluye 100 páginas para rellenar viñetas. COMPRA POR 7,99€
Libro en papel para crear tu propio cómic. Incluye 100 páginas para rellenar viñetas. COMPRA POR 7,99€
escaparate
Bolígrafo de impresión en tres dimensiones. Incluye tres colores y cargador. COMPRA POR 39,99€ (20% DE DESCUENTO)
Bolígrafo de impresión en tres dimensiones. Incluye tres colores y cargador. COMPRA POR 39,99€ (20% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_