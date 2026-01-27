Salma Alhakim, activista per Palestina: “Callar és col·laborar”
La cantant acturarà al concert-manifest ACT X PALESTINA del proper dijous 29 de gener
El macroconcert solidari per Palestina es presenta com un esdeveniment que vol anar molt més enllà de l’escenari. Després d’exhaurir les entrades en 24 hores, l’organització d’ACT X PALESTINE va ampliar l’aforament del Palau Sant Jordi afegint més entrades a la venda del que serà una òpera contemporània. Artistes com Oques Grasses, Mushka, Guillem Gisbert, Lluís Llach, Amaia, Bad Gyal, Morad i personalitats com Pep Guardiola i Eduard Fernández denunciaran el genocidi del poble palestí des d’una plaça simbòlica oberta a tota la Mediterrània.
“Sembla que Palestina ha desaparegut dels mitjans”, diu Nora Miralles, portaveu del concert manifest. “L’alto el foc no existeix, han mort més de 500 persones des d’aquest pacte i més de mil a Cisjordània en dos anys. El genocidi no s’ha acabat, i sobretot quan no hi ha hagut justícia ni reparació”. L’ACT X PALESTINE correspon a un moviment internacional amb actes com el del proper 29 de gener a Barcelona repartits per tot el món. “Pretenem arribar a tota aquella majoria social que se sent com a seu el dolor de Palestina, però que encara no té clar com mobilitzar-se i aportar. És la manera de donar suport a la causa contra l’ocupació palestina amb una qüestió tan senzilla com assistir a un concert”. Una acció que destinarà tots els beneficis a diferents espais culturals palestins, i que va tenir una rebuda immediata. “Teníem clar que hi havia moltíssima gent interessada en això. Ja ens va passar amb el partit de futbol entre seleccions; vam omplir l’Estadi Olímpic amb 30.000 persones un dimarts qualsevol. El concert està pràcticament sold out“.
Un preludi, un pròleg, tres actes i un epíleg, tots ells travessats per un fil conductor: les lluites a la Mediterrània. “Aquesta germanor que ha caracteritzat els pobles d’ambdues ribes. La idea és que vagi molt més enllà de Palestina. La Mediterrània és la nostra regió emocionalment més afí, i on pensem que podem construir veient com està el món ara mateix”, explica Miralles. Hi passaran artistes d’arreu com Salma Alhakim, cantant i activista d’origen sirià que resideix des de fa més de vint anys a València. Al concert interpretarà Hayat (Vida), un single que comparteix amb Xavi Sarrià. “És un missatge contra el colonialisme i de reivindicació del dret a la vida i a la llibertat del poble palestí”, comenta Alhakim, que ha convertit la cançó popular palestina en l’eix del seu activisme recuperant peces que es remunten als anys 30. “Són un registre de la història i del que han sofert els palestins. Els llibres poden ser cremats, però una cançó no”.
La primera vegada que va poder visitar Síria va ser amb 18 anys. “La meva família mai ha pogut retornar a Damasc. Néixer en un país que no és el teu, no poder visitar casa teva en tota la teva vida”; aquest desarrelament és el que, segons ella, l’uneix al poble palestí. “Entenc la gent que ha hagut de patir la migració forçada, perquè créixer fora del teu país és com no conèixer la teva mare biològica. Et falta aquesta part de tu”. La seva carrera com a mediadora social i intèrpret ha estat sempre dirigida a ajudar altres que pateixen el que ella va patir en el seu moment.
Sobre l’etern debat de la responsabilitat de l’artista a l’hora de posicionar-se públicament, ambdues ho tenen clar. “Si tens un altaveu l’has d’utilitzar per fer un món millor, especialment en el context actual. La causa palestina és d’una humanitat tan bàsica que és comprensible que hi hagi hagut una implicació alta per part de moltes cares conegudes”, afirma Miralles, i Alhakim afegeix: “callar és col·laborar. La col·laboració amb el sionisme i el colonialisme no és només amb fets, sinó també a través de les paraules. Quan un pot expressar el que sent davant de tanta gent, no ha de callar”.
Pots escoltar l’entrevista al programa Tot és comèdia de Cadena SER.
