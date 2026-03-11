Ir al contenido
QuadernLiteratura
Una Nit per reunir-los a tots

El pròxim 14 de març, a la Sala Oval del MNAC s’atorguen 12 premis en una gran gala que pren el relleu de la Nit de Santa Llúcia

Els responsables de les institucions i editorials implicades en la Nit de les Lletres CatalanesEnric Fontcuberta (EFE)
Xavier Antich Teresa Cabré
El compte enrere per a la 75a Nit de les Lletres Catalanes està a punt d’arribar a la seva fi. El pròxim 14 de març a la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) celebrarem la vitalitat, la creativitat i la fortalesa del món del llibre en català amb una gran gala. És una nit per reunir a tothom -escriptors i escriptores, traductors i traductores, editorials, llibreries, biblioteques, lectors i lectores- en un mateix espai per reforçar el sentiment d’orgull i autoestima d’una de les literatures més potents d’Europa.

La Nit de les Lletres Catalanes la coorganitzem Òmnium Cultural i l’Institut d’Estudis Catalans, amb el suport de 3Cat, la Institució de les Lletres Catalanes i l’Ajuntament de Barcelona. Una aliança que rellança un esdeveniment icònic que ha de servir d’altaveu per a un dels grans pilars de la cultura catalana. Perquè una llengua sense parlants no té futur, però una llengua sense literatura tampoc no incideix prou en la cultura.

La gala pren el relleu i amplia l’horitzó de la Nit de Santa Llúcia que es porta celebrant des de fa 75 anys. Quan el 1951 l’editor Josep M. Cruzet, en plena dictadura, la va posar en marxa, la literatura catalana havia estat expulsada dels circuits oficials pel franquisme i s’havia de celebrar de manera clandestina per evitar represàlies. En aquella primera trobada, gairebé tres-centes persones es van reunir a la Llibreria Catalonia, un refugi literari, i van entregar el III Joanot Martorell de novel·la a Josep Pla per El carrer estret. Una veritable declaració d’intencions d’una vetllada que durant anys va funcionar com una manifestació de la resistència cultural dels catalans en defensa de la llengua i la cultura.

A dia d’avui podem mirar al futur amb més optimisme: la literatura catalana és de les més rellevants d’Europa. Aviat es compliran dues dècades de la cèlebre Fira del Llibre de Frankfurt del 2007 que va dedicar l’edició d’aquell any a les lletres catalanes i va obrir un camí del qual encara en desconeixem els límits. Per això cal posar valor a la feina feta en els últims anys, amb obres traduïdes a multitud d’idiomes i que han optat a premis de renom. Avui, el sector editorial a Catalunya és un dels sector econòmics més importants del país i la seva primera indústria cultural.

Però volem més. També més prestigi i més lectors. No volem renunciar ni a l’esperit, ni a la història, sinó anar a un altre nivell. Es mantenen els guardons que s’entregaven fins ara a obra inèdita, com el Sant Jordi de novel·la o el Carles Riba de poesia. S’hi sumem altres a obra publicada com el Premi Òmnium a la Novel·la de l’Any, el Premi Montserrat Franquesa de Traducció que entrega el PEN Català o el Premi Vinyeta Ficomic i s’hi sumen altres premis nous com l’Àngel Guimerà de literatura dramàtica o el Premi Lo Somni al talent literari per a autors i autores novells. En total, 12 premis que s’entregaran en una gran gala al MNAC que serà retransmesa en directe per TV3. La Nit de les Lletres adquireix a partir d’ara vida pròpia com un moment especial i únic dedicat a la nostra literatura, que s’anirà perfilant any rere any. Comencem aquest camí plegats i ens veiem aquest dissabte 14 de març a les 22.00!

Xavier Antich és el president d’Òmnium Cultural i Teresa Cabré és la presidenta de l’Institut d’Estudis Catalans.

Arxivat A

