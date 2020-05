La rebelión de Kichi contra la gordofobia

“Te has hartado de Phoskitos en el confinamiento”; “estás redondo”; “te has puesto gordo”. No importa que el alcalde de Cádiz José María González, Kichi, esté hablando de estimular las compras en comercios locales o de la necesidad de proteger a los trabajadores tras la crisis del coronavirus. Entre cualquiera de sus habituales publicaciones en redes sociales se deslizan comentarios hirientes a su peso. No son nuevos, está tan harto de escucharlos en la calle, en memes virales o en sátiras del Carnaval que el regidor se ha plantado para censurar la gordofobia que dice sufrir.

“La gordofobia, que si no lo saben es la repulsa hacia quienes sufren exceso de peso y se apartan de los patrones estéticos, tiene consecuencias y tiene componentes de odio, como lo tienen la misoginia, el machismo, la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, el racismo, la xenofobia o el clasismo”, ha asegurado González en una publicación realizada este miércoles en su página de Facebook. En el texto, valora las mofas que él sufre sobre su aspecto físico como una “irracionalidad hacia quienes no se ajustan a los cánones impuestos por el sistema, un sistema que no solo oprime a los pobres, también a quienes no cumplen con sus normas estéticas y sociales”.

Las burlas contra González, regidor de Cádiz desde 2015, comenzaron hace ya más de un año y saltaron de los comentarios faltones a referencias satíricas en el Carnaval de Cádiz. Sin embargo, hasta ahora el alcalde no se había posicionado de una forma tan rotunda contra unas faltas de respeto que asegura sufrir tanto en la calle como en sus redes sociales. La espita han resultado ser dos publicaciones compartidas en los últimos días en Facebook: en una comparte una información en la que pide una reforma fiscal para no castigar a los trabajadores; en otra, anima a la compra local con una foto suya con dos bolsas de tiendas de Cádiz. En las dos, aparecen comentarios de usuarios que censuran su peso.

‼ Sobre la gordofobia Escribo un texto en Facebook para fomentar el consumo local y se repiten los siguientes... Publicada por José María González Kichi en Miércoles, 27 de mayo de 2020

Tampoco ha ayudado una información publicada en el medio local Diario de Cádiz en la que tratan las medidas adoptada por el Ayuntamiento contra la covid-19 con el titular “Kichi engorda sus medidas”, que el alcalde atribuye como un juego de palabras más que “se suma” a estas ofensas. “Me siento obligado a posicionarme, porque haciéndolo quizás pueda ayudar a muchísima gente que seguro se siente reflejado ante esta situación, pero no dice nada. Solo se aísla. Se calla. Mientras su inseguridad aumenta”, explica González en una publicación que se ha hecho viral con más de 5.000 reacciones y 1.000 comentarios.

Pese a haber roto su silencio sobre el tema, el regidor asegura que no encaja de forma negativa estas ofensas cuando se las dicen por la calle: “No lo llevo nada mal y es muy rara la ocasión que respondo con la misma dosis de maldad”. Pero la publicación le ha servido para preguntarse cómo sufrirán el estigma impuesto los niños en los colegios o las mujeres, que “tienen que cargar con una violencia simbólica contra sus cuerpos, unos cuerpos que se han convertido en campos de batalla sobre los que se opina y se juzga bajo un punto de vista absolutamente patriarcal”.

Dice Kichi que tampoco le sirven las críticas que asocian “la correlación entre buena vida y obesidad” de aquellos que asocian sus kilos al hecho de dedicarse a la política. “Es gordofobia relacionar el aumento de peso con la pereza, la flojera o la poca actividad. Somos diversos. En todos los aspectos. Y en esa diversidad debemos reconocernos las unas y los otros”, añade el regidor en su misiva virtual.

El alcalde de Cádiz no es el primer político que se ve obligado a defenderse de críticas sobre su aspecto físico. La propia regidora de Barcelona, Ada Colau, publicó también un mensaje en Facebook el pasado 31 de diciembre en el que dedicó un “que os den” a todos aquellos que la criticaron por tener un bulto en la barriga, ocasionado por una hernia que acabó operando. Para González, ante burlas como esas solo queda una salida, recogida en una misiva que ha sido muy aplaudida en redes sociales: “Combatirlas y nunca normalizarlas o invisibilizarlas”.