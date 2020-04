Buenas tardes. Os escribo con retraso para enviaros los últimos datos que hemos publicado esta semana sobre la crisis del coronavirus. Son días agotadores y no he podido extenderme. Pero estad atentos porque la semana que viene mandaré una edición especial.

📬



🔎 1. Un pico de muertes sin precedentes

Ayer investigamos las muertes por coronavirus con otra fuente: los registros civiles. Es útil como contraste y porque ofrece un histórico de dos años. Lo que hemos visto es que el exceso durante este mes es incomparable un mes normal, una ola de calor o un brote de gripe.

El exceso registrado este mes de marzo ronda los 15.000 muertos, un 48% más de lo "esperable”. El exceso por ola de calor en 2018 fue del 2% (unas 700 muertes) y el del brote de gripe de 2019 rondó el 4% (unas 3.000 más de lo habitual).

Precisamente ayer el NYT publica datos parecidos de Nueva York con una serie de 20 años que también es terrorífica.

Conocemos estas cifras gracias al MoMo, un sistema para la vigilancia de la mortalidad que busca "patrones inusuales de mortalidad". Lo gestiona el CNE. Y esta semana han hecho pública esta estupenda web.

🚧 Precaución. El exceso coincide más o menos con el total de muertes confirmadas de Covid (pero no en cada CCAA). Además debemos tener cuidado antes de usar ese exceso como una medición perfecta del virus: 1) Las muertes se notifican con retraso; 2) en "esperadas" se asumían accidentes y muertes que no ocurrirán por el confinamiento, y 3) no todo el exceso será Covid porque la crisis podría aumentar otras patologías.

A fondo. Los detalles aquí, con Grasso y Andrino.

🎙 2. Un análisis (¡en video!) del dato diario

Cada día analizo en video el dato de España. Me ayudan Jaime Casal y el resto de colegas de la sección de video de EL PAÍS. Aquí podéis ver el análisis del viernes: “Un buen dato con advertencia: ¿Hay ‘efecto festivo’? Descanso los sábados, pero vuelvo mañana domingo.

📈 3. Las curvas de España y medio mundo

¿Cómo evoluciona la curva? Esta semana hemos mejorado la pieza con la evolución del virus en España. Se muestran los datos fundamentales: muertes y casos, acumuladas en lineal y logarítmico, incremento diario, tiempo de duplicación y número reproductivo. Se actualiza aquí cada día.

El gráfico principal es el total de fallecidos en escala logarítmica. Es el mejor resumen: refleja lo más grave —el número absoluto de muertes— y a la vez permite apreciar si el brote sigue exponencial o está aplanándose. Un botón permite ver los mismo datos en lineal.

El segundo gráfico es el dato diario. Es la forma más simple de ver el ritmo de mejoría ahora que el virus ha dejado de crecer exponencialmente. (Este gráfico era menos útil antes).

Y además para seguir el ritmo del virus usamos el número reproductivo. Ya sabéis que debe bajar de 1 para que el virus sea suprimido. Esta es la evolución de España y otros países. Todo indica que estamos ya con el virus en retroceso.

¿Cómo es la curva del coronavirus en México, Colombia, Argentina o Chile? También hemos renovado la pieza de Latinoamérica, donde el brote ha sido menos grave de momento. Pero hay varios países en crecimiento exponencial. La pieza tiene cifras de una veintena de países y se actualiza cada día en esta página.

Puedes escribirme a kllaneras@elpais.es, aunque estos días mi buzón está saturado y contesto tarde 📬