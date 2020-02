La candidata afín a Pablo Iglesias gana las primarias de Podemos Euskadi

La candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos para las elecciones del 5 de abril será Miren Gorrotxategi, próxima al aparato nacional que comanda Pablo Iglesias, después de su victoria en las primarias convocadas por su partido en Euskadi. Gorrotxategi se ha impuesto a Rosa Martínez, que partía con el aval de Lander Martínez, secretario general de la formación en el ámbito vasco. Lander Martínez ha anunciado su dimisión este jueves en la sede del grupo en Bilbao y ha explicado que su equipo y él entienden "que es momento de dar un paso a un lado". Una gestora administrará el partido hasta que se celebre la próxima asamblea, una cita a la que tampoco aspirarán Martínez ni sus allegados políticos. "No estamos aquí para siempre", ha argumentado.

Un total de 1.519 personas, el 56,26% de los inscritos, se ha decantado por Gorrotxategi, exsenadora de Unidas Podemos. Las primarias, celebradas entre el día 21 y 25 de febrero, mostraron las diferencias entre las dos alternativas para liderar a la formación en Euskadi. La ganadora aseguró durante que el secretario general del partido, Pablo Iglesias, le había dado su beneplácito, aunque el también vicepresidente del Gobierno no la ha apoyado públicamente. Rosa Martínez ha recibido la renuncia de Lander Martínez con rostro serio. La aspirante derrotada sufrió las críticas de uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, que la censuró por no haber mantenido "una posición firme" en el conflicto que acabó con Iñigo Errejón desligándose del partido. Monedero también critició la falta de "una dirección firme" en el partido en Euskadi.

"Siempre puede tener algo de peso presentarse con ciertos apoyos", ha valorado Lander Martínez, aunque ha visto "difícil analizar" en qué manera esos apoyos "generan efectos". El exlíder de Elkarrekin Podemos ha asegurado que le ha comunicado su decisión a Iglesias y que este le ha trasladado "agradecimiento y respeto por el trabajo realizado". Pilar Garrido, diputada de Unidas Podemos por Gipuzkoa en el Congreso, ha destacado que la candidata a Lehendakari haya sido elegida en primarias. "Ahora toca poner todo nuestro esfuerzo para que el 5 de abril Euskadi tenga un gobierno progresista, feminista y ecologista, con Miren a la cabeza", ha pedido.

La elegida por los militantes explicará este viernes en un acto de partido las líneas que seguirán ella y su grupo de cara a los comicios. Uno de los integrantes de su lista, Josetxo Arrieta, ha subrayado que las primarias han sido transparentes y demuestran "la capacidad de elección" de la militancia. Arrieta también ha anunciado que Podemos ofrecerá a EH Bildu, segunda fuerza en el Parlamento vasco, y al PSOE, tercera en liza, un pacto "progresista" para ofrecer "una alternativa" al Gobierno del PNV, sustentado por los socialistas. Una de las últimas decisiones de calado de Lander Martínez fue respaldar los presupuestos del PNV y el PSOE para el último ejercicio de la legislatura.

David Soto, integrante de las listas de Gorrotxategi y representante de Podemos en Irún (Gipuzkoa), ha ensalzado que la candidata a lehendakari ha formado parte "de la estrategia" del partido y que ha reivindicado la política de Iglesias de formar un Gobierno de coalición con el PSOE en la escala nacional. Tanto Soto como Arrieta creen que los resultados de las primarias singnifican "pluralidad" en las bases y no así división entre ambas facciones del Elkarrekin Podemos. Este sello reúne a Izquierda Unida pero no a Equo, que aunque en el Congreso de los Diputados se aproximó a Más País, plataforma que creó Errejón, no había escenificado esta ruptura en Euskadi.