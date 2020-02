El Gobierno quiere que la Conferencia de Presidentes sea “la piedra angular” territorial y se celebre cada año

El Gobierno ha remarcado este jueves que el compromiso de Pedro Sánchez en el último comité federal del PSOE, en el que el presidente afirmó que el diálogo en Cataluña "no se hará en perjuicio" del resto de comunidades autónomas, no era una promesa pasajera. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, pretende multiplicar la actividad de los organismos multilaterales y bilaterales que quedaron relegados a un papel secundario, o directamente no tuvieron ninguna actividad, con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. "Lo que acontezca en cada uno de los territorios de nuestro país me importa", ha subrayado la ministra en su primera comparecencia en la comisión del Congreso, en la que ha animado a la "colaboración" para lograr una sociedad "más cohesionada y justa". Y a que "los disensos sean constructivos". "Mi dedicación será plena para encontrar el mínimo común de entendimiento", ha insistido pese a las críticas del PP, Vox y Ciudadanos.

Darias ha adelantado su intención de que se celebre con carácter anual la Conferencia de Presidentes y que se convierta en el "máximo órgano de colaboración y coordinación política" entre el Gobierno y las autonomías. "Esta institución se debe convertir en la piedra angular del sistema territorial", ha expresado. La última vez que se reunió fue el 17 de enero de 2017 —la anterior fue en 2012; durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, su creador, que la convocó cuatro veces—, y entonces no asistieron el lehendakari Iñigo Urkullu ni Carles Puigdemont en representación de Cataluña. El propósito de Darias es que vuelva a celebrarse antes de final de año y sin ninguna ausencia. Otros de sus prioridades en la legislatura serán el "fortalecimiento del autogobierno" y trabajar con las comunidades en su desarrollo estatutario. "El Estado autonómico de 1978 ha sido y sigue siendo un logro que debemos fortalecer y que ha contribuido a reconocer la pluralidad de nuestro país y a reducir la desigualdad", ha reivindicado.

La ministra ha anunciado un proyecto de reforma de la Ley de la Función Pública de la Administración General del Estado que desarrollará el Estatuto Básico del Empleado Público y confía en conseguir plantillas "adecuadas y suficientes". Pese a la intensificación de las ofertas de empleo desde 2017, sobre todo en 2019 con la mayor oferta de los últimos 11 años —33.793 plazas de personal funcionario y laboral—, el saldo de efectivos entre 2018 y 2019 es negativo. La edad media de los funcionarios públicos es de 52 años. La previsión del Gobierno es que el 51% del personal de la Administración General del Estado se jubile en la próxima década.

La ministra también ha abogado por reducir la litigiosidad por la que el Gobierno de Rajoy apostó frente a los Gobiernos autonómicos. Como ejemplo del cambio de estrategia aplicado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, Darias ha destacado que desde junio de 2018 hasta agosto de 2019 se han iniciado 85 procedimientos de negociación para acordar interpretaciones o modificaciones de normas cuestionadas y se han resuelto 28 con acuerdo. Darias también se ha conjurado para "proteger y mejorar" el régimen de lenguas cooficiales, para lo que pretende convocar el Consejo de Lenguas Oficiales de la Administración General del Estado.

Como era de esperar, la mesa de diálogo de este miércoles en La Moncloa ha sido la diana de las críticas de la derecha. "Lo que vimos fue la mesa de los rufianes. No es una mesa de negociación, es una farsa. Lo que pretenden del lago catalán no es negociable, ustedes legitiman a los golpistas", ha afirmado Vicente Betoret (PP). "Les han dado un trato de tú a tú y han recibido a Torra como un jefe de Estado", ha apuntado en la misma línea Emilio del Valle (Vox), que ha recordado que su partido es contrario al actual modelo autonómico —recogido en la Carta Marga— por el "despilfarro" que les atribuye. “La Constitución da cobijo y amparo a todos, incluso a quienes la denostan. También a quienes la intentan patrimonializar y hacer suya. Para algunos la Constitución es solo lo que quieren ver”, le ha replicado la ministra. Guillermo Díaz, de Ciudadanos, también ha lamentado la presencia en la mesa de diálogo de Torra tras su inhabilitación. "Diálogo y consenso, siempre. Desde la ley. Esos van a ser siempre los vectores de este Gobierno", ha incidido Darias.

El tono totalmente de los partidos independentistas en el Govern catalán no podría haber sido más diferente. “Es imprescindible que reivindiquemos el paso importante que supone cambiar del marco de la represión al marco del diálogo”, ha valorado la reunión de la mesa de diálogo Carolina Telechea (ERC). Ferran Bel, de Junts per Catalunya, también ha agradecido "el llamamiento al diálogo" realizado por la ministra a lo largo de su comparecencia de más de cuatro horas, aunque ha advertido del riesgo de que no se cumplan sus expectativas. "Seré un abanderado del diálogo siempre, especialmente en el ámbito de la política. Pero tenemos que tener claro que el diálogo es un medio, no un fin en sí mismo. Si el diálogo no sirve para resolver problemas, para llegar a acuerdos, seguramente tiene un efecto no favorable en tanto que genera ilusión a corto plazo, pero puede generar frustración a medio y largo plazo", ha observado.

También se ha cuestionado la transferencia de competencias al País Vasco. PP, Vox y Ciudadanos dan por hecho que la gestión del régimen económico de la Seguridad Social supondrá la ruptura de la caja única. Una afirmación que el PSOE y el PNV rechazan tajantes. El 16 de marzo está prevista una nueva reunión en la que se continuará adelante con la transferencia de competencias. La negociación para el traspaso de la que afecta a la Seguridad Social se dejará para el segundo semestre de 2021.