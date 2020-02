Alfonso Alonso: “Vamos a seguir luchando por la dignidad en la política”

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, estaba incómodo. Tras el envite del PP nacional a que asuma la presencia de Ciudadanos en los puestos de salida de las listas para las elecciones autonómicas vascas del 5A, o dimita, este sábado no ha querido hacer declaraciones explícitas, aunque sí ha lanzado un mensaje genérico: "Vamos a seguir luchando por la dignidad en la política", ha dicho. Cualquiera de los muchos años en los que Alonso ha acompañado en cada homenaje a la familia del socialista Fernando Buesa, asesinado por ETA hace 20 años, sus palabras se hubieran entendido como una declaración contra quienes apoyaban la violencia y en defensa de la democracia. En febrero de 2020, y tras las voces internas que creen indigna la gestión que Génova está haciendo, primero para confirmar a Alfonso Alonso como candidato, y ahora negociando la coalición sin contar con el PP vasco, sonó a reivindicación y a grito de guerra.

El PP entendía que no era el sitio más adecuado para reponden a cuestiones internas y su entorno anunció que no iba a responder a preguntas, que se iba a limitar a una declaración. Y así lo hizo. Tras rendir homenaje a Fernando Buesa y a su escolta Jorge Díez, y a todos los durante 40 años "sufrieron, sufrimos" el azote del terrorismo "renovó" su compromiso con la "lucha de la libertad que no termina nunca" y "por la dignidad en la política".

Enfadado por todo lo que ha sucedido en torno a su figura y por lo que está por venir, Alonso ha convocado para el próximo lunes en Vitoria una reunión de la junta directiva regional para analizar la situación creada. Una reunión en la que Alonso ha confirmado que no va a plantear su dimisión, y que espera además salir con el aval de toda la ejecutiva, como ya lo tuvo hace cuatro semanas cuando la dirección nacional no acababa de ratificarle como candidato a lehendakari.

"Que no se equivoquen en Madrid. Este es un pulso en el que se enfrentan a toda la directiva vasca, no es algo solo con Alfonso Alonso", asegura el que fuera Diputado generral de Álava con el PP, Javier de Andrés. "Afecta al conjunto del PP vasco que se siente marginado", ha dicho después de que el acuerdo suscrito por el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el vicesecretario general de Cs, Carlos Cuadrado, no haya contado con la participación del PP vasco. Un acuerdo que además garantiza dos puestos de salida para la formación naranja en las elecciones del 5 de abril para el Parlamento Vasco.

Curiosamente el propio Alonso ha defendido desde hace años una coalición con Ciudadanos y la ha buscado, hasta el punto de que Albert Rivera fulminó en septiembre pasado al número dos de Ciudadanos, Javier Gómez Calvo, por avanzar en ese camino.

La coalición electoral PP + Cs fue registrada a última hora de la tarde del viernes en la Junta Electoral del País Vasco, aunque el plazo para presentar las candidaturas con las listas completas está abierto hasta el 2 de marzo. La incógnita está ahora en saber si el PP mantendrá a Alfonso Alonso como candidato a lehendakari a pesar de que el pasado 11 de febrero, cuando todavía no se había firmado la coalición y el PP iba a presentarse en solitario, el Comité Electoral nacional lo designó. Sin embargo, el acuerdo suscrito este viernes establece expresamente que el cabeza de lista de la coalición "será designado por el Partido Popular", sin mencionar a Alonso, y añade que se garantizan "dos puestos de salida" para Cs, algo que Alonso sigue considerando "inasumible".