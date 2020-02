PP y Cs negocian contra reloj para salvar su pacto tras la rebelión de los populares vascos

Parecía la negociación más fácil. El líder del PP vasco, Alfonso Alonso, ya lo había intentado en el pasado y el obstáculo de entonces —el rechazo de Albert Rivera a la coalición— había desaparecido. Tanto el PP como Ciudadanos habían anunciado el miércoles que tenían un "acuerdo" para presentarse juntos en las próximas elecciones vascas, el 5 de abril. Pero había un problema, que estalló este jueves: se habían olvidado de comunicar al PP vasco el reparto en las listas que según Cs, habían pactado con el secretario general de los populares, Teodoro García Egea. El candidato a lehendakari Alfonso Alonso considera que es "inasumible" entregar el segundo puesto por Bizkaia y Álava a Cs. El PP vasco tiene actualmente un diputado nacional, nueve diputados en el Parlamento vasco, 11 en las juntas generales y 55 concejales. Ciudadanos, nada. Esa rebelión hace que PP y Cs apuren hoy el plazo —concluye a las 00.00— para presentar su coalición en Euskadi.

Fuentes de las direcciones nacionales de ambos partidos son optimistas y creen que llegarán a tiempo a un acuerdo. El plazo para presentar la coalición concluye este viernes, pero tienen hasta el 1 de marzo para presentar las listas. Los populares vascos reclaman a la dirección nacional de su partido que la negociación "se ajuste a la realidad" y no se regalen puestos a una formación que ahora no tiene representación en el territorio y que "tampoco la tendría si se presentase en solitario". Aseguran que se enteraron por las declaraciones de secretario del grupo parlamentario de Ciudadanos, José María Espejo, del pacto sobre el reparto en las listas y mantienen que no están dispuestos a ceder: "No pasaremos por ahí".

Fuentes de Génova admitían el jueves que les faltaba "hablar con mucha gente" y que Ciudadanos se había "adelantado" en los anuncios. El pacto del reparto en las listas negociado en Madrid ha indignado a los populares vascos, que insisten en que llevan años trabajando en un proyecto en Euskadi mientras Cs es irrelevante en el territorio. Los equipos de ambos partidos negocian contra reloj para salvar esas discrepancias y poder presentar a tiempo la coalición.

Ambas formaciones han superado otros dos escollos en la negociación. El primero, el órdago lanzado por Inés Arrimadas, que sugirió, al principio de las conversaciones, que o pactaban una coalición electoral en País Vasco, Galicia y Cataluña, o no habría ninguna. Finalmente, la portavoz de Ciudadanos asumió el rechazo de Alberto Núñez Feijóo, que gobierna Galicia con mayoría absoluta, aunque su partido avisa que hará lo propio en Cataluña, donde obtuvo 36 diputados frente a 4 de los populares. El otro escollo era la apuesta por el foralismo de los populares vascos. Ciudadanos lo ha criticado siempre, pero ya lo había asumido en Navarra, hasta ahora única coalición exitosa entre ambos partidos.

La negociación para la coalición, en cualquier caso, ha aumentado las suspicacias en la ya enrarecida relación entre el PP nacional y el PP vasco. Alonso, que apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias, fue confirmado como candidato de los populares a lehendakari después de varios dirigentes del partido se negaran a hacerlo a preguntas reiteradas de los periodistas. El PP vasco llegó a convocar una junta directiva para activar la maquinaria electoral y presionar a Génova. Finalmente, el presidente popular, Pablo Casado, confirmó a Alonso su candidatura. El exministro de Sanidad pertenece al sector moderado del partido y alejado del círculo de José María Aznar y FAES que ha desembarcado en el PP tras la salida de Mariano Rajoy.