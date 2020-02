Arrimadas carga contra Feijóo y lo acusa de “egoísmo” por negarse a la coalición con Cs

El líder del PP, Pablo Casado, intentó, sin éxito, en varias ocasiones, extender a otros territorios la coalición electoral con Ciudadanos que habían ensayado en Navarra (Navarra Suma). El secretario general de los populares, Teodoro García Egea, incluso registró la marca España Suma y su variante en todas las comunidades autónomas, pero Albert Rivera se negó siempre a replicar la vía navarra. El partido, gobernado por una gestora tras la dimisión de su líder por el batacazo de las elecciones del 10 de noviembre (47 diputados menos), sí está dispuesto ahora a presentarse en listas conjuntas con el PP, y no solo eso, se arroga la patente. "Teníamos razón cuando empezamos a trabajar en esta fórmula de Mejor Unidos. Si hay voluntad política, será posible", ha dicho su portavoz, Inés Arrimadas.

La negociación ya ha provocado los primeros roces, especialmente por la negativa del PP a renunciar a su marca en Galicia —donde gobierna con mayoría absoluta—, y presentarse a las elecciones autonómicas con listas conjuntas. "Veo al PP muy centrado en partidismo, en egoísmo, en nombres. ¿Cómo puede ser que en Galicia cierren la puerta? ¿Y si Feijóo pierde la mayoría absoluta por un escaño? Los tres territorios [en alusión a Galicia, Cataluña y País Vasco] tienen una amenaza nacionalista. Me ha sorprendido mucho el portazo de Feijóo a la primera de cambio. Les pido humildad", señaló Arrimadas. Ciudadanos no tiene representación en la Xunta. El líder popular intenta revalidar su cuarta mayoría absoluta consecutiva.La número tres del PP, Ana Beltrán, ha reiterado este martes que en Galicia "el independentismo no está al acecho" y no es necesario abordar esa fórmula de coalición para hacerle frente.

Fuentes del PP señalan que su intención es no responder a los reproches de Ciudadanos para tratar de facilitar las negociaciones, que ya han comenzado. Los populares contemplan que en las elecciones catalanas, aún sin fecha, el cabeza de cartel pertenezca a Cs, que ganó los últimos comicios autonómicos, con 36 escaños, aunque ahora las encuestas les sitúan entre los 10 y 12. "Obviamente, en Galicia la tendrá que liderar el PP, y en Cataluña, Ciudadanos", ha dicho Arrimadas.

Ambos partidos tienen 10 días para formalizar sus candidaturas a las elecciones gallegas y vascas que se celebrarán el próximo 5 de abril. Tras varias semanas de tensión entre el PP nacional y el PP vasco, Casado confirmó este lunes como candidato a su líder en Euskadi, Alfonso Alonso. El presidente de los populares vascos está dispuesto a sumar con Cs —ya lo intentó en otras ocasiones y el partido de Rivera cesó a su número dos en Euskadi, Javier Gómez, por hablar con el PP—. Alonso confía en que Ciudadanos se sume a su apuesta por el foralismo. "No vamos a cambiar de proyecto político, sino que vamos a ampliarlo", ha declarado este martes en Onda Cero. Cs criticó en el pasado los "privilegios" económicos de Navarra y Euskadi.

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, se ha referido al adelanto electoral en Galicia y País Vasco como un intento de "alejarse de la toxicidad del Gobierno de Torra y de sus propuestas". El presidente de la Generalitat ha anunciado un adelanto electoral en Cataluña, aunque todavía no ha concretado la fecha.