La nueva directora del CNI anuncia una profunda transformación del servicio secreto

La ministra de Defensa, Margarita Robles, felicita a la nueva directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, a la derecha. En vídeo, declaraciones de Esteban. EP

La nueva directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, ha anunciado este lunes una profunda transformación del servicio secreto para culminar el “proceso de digitalización” y dar un “salto cualitativo” que le haga más eficaz “en un contexto de seguridad cada vez más complejo”.

En su toma de posesión, Paz Esteban, primera mujer y primer agente que dirige el espionaje español en toda su historia, ha agradecido el trabajo de sus más de 3.000 compañeros del CNI y les ha pedido apoyo para un proceso de transformación que “será largo y no estará exento de dificultades, pero resulta imprescindible”.

Tras asegurar que el servicio secreto es “una máquina que funciona” y está construida sobre “una base muy sólida”, ha subrayado la necesidad de hacerlo “más moderno, más flexible, más integrado, más innovador, mejor adaptado” a la nueva sociedad del conocimiento. La transformación que ha esbozado para lograr este “objetivo estratégico” no solo pasa por culminar el proceso de digitalización iniciado hace un año, sino también revisar los sistemas de selección y formación, los métodos y procedimientos de trabajo y la propia estructura interna.

“Si no nos movemos, nos quedaremos atrás y seremos irrelevantes y quienes nos amenazan habrán ganado la partida y eso no lo vamos a permitir”, ha explicado a los periodistas.

Esteban, madrileña de 61 años, ha empezado agradeciendo al presidente Sánchez y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, la “apuesta novedosa” que supone el que por vez primera se haya elegido a una agente como directora del centro, lo que ha interpretado como una “señal clara de respaldo a la institución”. También ha agradecido a la ministra su aval durante los siete meses en que ha dirigido el CNI de forma interina, desde que en julio pasado cesó el general Félix Sanz, lo que ha dado “tranquilidad para recorrer con normalidad esta etapa excepcional”.

Por su parte, Robles ha salido al paso de las críticas del PP, que se ha quejado de que el nombramiento de Esteba no haya sido consultado con la oposición, alegando que se trata de “una servidora pública que lleva más de 30 en el centro sin ninguna connotación partidista. Que nadie quiera hacer de un nombramiento que ha sido estrictamente profesional una disputa política”, ha insistido.

La ministra ha cargado también contra quienes se aprovechan de que “saben que nadie del centro va a salir a defenderse” a defenderse para lanzar “injurias y calumnias”. Aunque no ha señalado a nadie, sus palabras parecían aludir al expolicía José Manuel Villarejo y a quienes lanzaron sospechas sobre el papel del CNI en los atentados de Barcelona de 2017.

Al acto, celebrado en el Ministerio de Defensa, han asistido los altos cargos de este departamento y algunos de Interior (el secretario de Estado de Seguridad y los directores de la Policía y la Guardia Civil), pero no su ministro. También ha acudido el general Sanz, para quien Robles ha tenido palabras de agradecimiento. Al contrario que en la toma de posesión del jefe de la cúpula militar, no ha acudido ningún representante del PP, aunque su ausencia ha pasado desapercibida al no estar presente ningún parlamentario.