‘Justicia’ por la vía rápida en Pinos Puente

El sábado a las tres y media de la tarde, un hombre de 47 años agarró una escopeta de cañones recortados y mató de varios tiros a otro de 31 en Pinos Puente (Granada, 10.500 habitantes). El presunto asesino fue detenido poco después y aún sigue en la Comandancia de Granada a la espera de declarar ante el juez. Fuera del cuartel y del juzgado, sin embargo, la velocidad es otra. No han pasado 36 horas de los hechos cuando la justicia de los atacados ya ha dictado sentencia. Desde las tres de la madrugada de este lunes la casa del presunto asesino y la de su hermana ya son ceniza. No queda nada de ellas. Tampoco del origen del incendio hay aún conclusiones de los bomberos. Y quizá no hagan falta.

Ha sido el diario ahoragranada.com quien ha adelantado la noticia del incendio en la casa del presunto asesino y su hermana. No hay que lamentar víctimas porque el detenido estaba detenido y la familia, según Europa Press, ha abandonado la localidad. Todo indica que el homicidio del sábado responde a un ajuste de cuentas entre clanes locales de droga. Lo que se teme ahora, si la dinámica de los clanes del narcotráfico sigue su curso habitual, es que se desencadene una disputa entre grupos. Si la situación ya estaba caliente en la localidad desde el sábado, con nervios entre clanes y con pedradas y amenazas a periodistas, el incendio solo contribuye a empeorar la situación.

Pinos Puente, a poco menos de media hora de la capital, se ha convertido en uno de los núcleos de cultivo y distribución de marihuana. Cada cierto tiempo —y no pasan muchos días entre una y otra— hay una redada que desmantela pisos dedicados al cultivo de marihuana. La última fue el martes. La operación Mocy desplegó 500 guardias civiles por cuatro provincias. 200 de ellos se dirigieron a Pinos Puente, donde se hicieron 27 registros en la calle Madreselva. Aquí, entre el olor de la marihuana, los agentes comprobaron los narcos se habían apoderado de viviendas sociales y que, uniendo unas con otras, las convierten en grandes pasillos de cultivo bajo techo de marihuana.

El cultivo de marihuana en Granada, que se inició con el principio de siglo y cogió fuerza en la segunda década del siglo XXI, se ha convertido en una multinacional. La marihuana de Pinos Puente se consume en países como Holanda o Polonia. Eso profesionaliza ya el cultivo y distribución. La droga es, desde luego, mucho más rentable pero también los errores se pagan muchos más caros.

Francisco García Ibáñez, alcalde de Pinos Puente de IU, ha insistido en llamar a sus conciudadanos a la tranquilidad. La situación, no obstante, es muy complicada. A las 11 de hoy se ha realizado el entierro del hombre muerto por disparos. El ayuntamiento había convocado una concentración por la paz a mediodía que, finalmente, ha pospuesto al martes para evitar coincidencias y encuentros de unos y otros.