La Comisión Española de Ayuda al Refugiado condena la expulsión de malienses a Mauritania

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) condenó este lunes las deportaciones de inmigrantes que el Ministerio del Interior está impulsando tras el repunte de llegadas a las islas Canarias. Como ha revelado EL PAÍS, el Gobierno ha organizado desde junio siete vuelos de repatriación desde el archipiélago a Mauritania, país con el que España mantiene un acuerdo de readmisión desde 2003. Entre los expulsados hay un alto número de personas que han declarado ser de Malí, uno de los países más pobres del mundo inmerso en diversos conflictos armados.

La organización señala que si bien España no está procediendo a devolver directamente a ciudadanos malienses a Malí, sí hay indicios de que Mauritania, tras recibir a los repatriados, procede a expulsarlos a sus países de origen. “Estos traslados comprometen la seguridad de estas personas, al ser devueltas a un país en conflicto”, denuncia CEAR.

El Ministerio del Interior no facilita datos acerca de los procesos de repatriación y tampoco hay información acerca de lo que ocurre con los migrantes deportados una vez están en suelo mauritano, pero una nota de la Agencia Mauritana de Información da alguna pista. El texto, con fecha del 21 de enero, informa sobre la llegada desde Tenerife del penúltimo vuelo en el que viajaban 46 inmigrantes, 34 de ellos malienses y su posterior repatriación a sus países de origen. “El lunes [20 de enero] se ha procedido a la repatriación desde Nuadibú de un grupo de inmigrantes ilegales a sus respectivos países con respeto a las normas y a las condiciones internacionales previstas en este ámbito”, explica el texto de la agencia, que apunta a que los migrantes fueron expulsados el mismo día la llegada del vuelo.

“Entendemos que las personas, en ningún caso, deben ser expulsadas o devueltas a situaciones donde su vida o su libertad estén bajo amenaza. Y, aunque hayan tenido la oportunidad de solicitar protección internacional y no lo hayan hecho, no se puede poner sus vidas en riesgo con una deportación a un país tercero a sabiendas de que su destino final será un país en conflicto. El Servicio Jesuita a Migrantes ya había denunciado que el elevado número de malienses a bordo de esos vuelos sugería que no se estaba prestando la adecuada asistencia para que ejerciesen su derecho a pedir asilo.

La Asociación Marroquí para la integración de Inmigrantes también se ha sumado a las críticas. “De ningún modo se puede consentir que se normalicen las deportaciones de las personas migrantes llegadas a Canarias y exigimos el cese inmediato de estas prácticas contrarias a los derechos humanos”, ha denunciado el presidente de la entidad Ahmed Khalifa.