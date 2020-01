Igor el Ruso será juzgado este martes en una cabina blindada por intentar matar a dos personas en Teruel

La Audiencia de Teruel juzga este martes a Norbert Feher, conocido como Igor el Ruso, por dos intentos de homicidio en diciembre de 2017 en Albalate del Arzobispo (Teruel). Días después mató presuntamente a un ganadero y a dos guardias civiles en otra localidad turolense, hechos que se juzgarán en primavera. Feher, un exmilitar serbio de 43 años que en 2017 estaba buscado por la policía italiana por el asesinato de otras dos personas, también está acusado de tener armas de fuego sin licencia. Para el juicio de este martes, el Gobierno de Aragón encargó la construcción de una cabina blindada que ha costado 7.000 euros, debido a la peligrosidad del acusado.

Es la primera vez que se utiliza esta medida de seguridad en Aragón, y se ha diseñado con juntas de acero desmontables para que pueda ser trasladada a cualquier otro punto de la comunidad en caso de futuros juicios que necesiten las mismas precauciones, según explica una portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Se trata de una cabina de casi dos metros y medios de alto y dos metros cuadrados de ancho, con un banco en su interior y varios orificios en una de las paredes para que el acusado pueda hablar con su abogado. En el lado en el que se sentarán a declarar las dos víctimas hay instalada una cortinilla para que no tengan por qué ver a su agresor durante la declaración.

Está previsto que el juicio que se inicia este martes dure solo una sesión, debido a que no hay muchos testigos llamados a declarar. Igor el Ruso está acusado del tiroteo en el que dos vecinos resultaron heridos de gravedad por un arma de fuego que, según la calificación provisional de la Fiscalía, había sido introducida ilegalmente en España. Ocurrió el 5 de diciembre de 2017 a plena luz del día. El acusado era entonces el fugitivo no mafioso más buscado de Italia y estaba escondido en una masía del municipio turolense de Albalate del Arzobispo. El dueño de esa propiedad no había podido abrir la puerta y llamó a un cerrajero. El Ruso está acusado de disparar a ambos cuando lograron entrar en la masía. El dueño de la casa, de 72 años, fue herido de gravedad con un balazo en el abdomen. La otra víctima resultó herida en el codo cuando intentó cortarle el paso al asesino.

La Fiscalía ha manifestado que en este caso concurren dos agravantes: la de ejecutar los hechos con abuso de superioridad y la de aprovechar las circunstancias de lugar y tiempo, ya que Igor el Ruso esperaba a las víctimas dentro de la masía para dispararles. Por ello, pide al tribunal que se condene al procesado a un total de 22 años y 10 meses de prisión, nueve años y once meses por cada uno de los dos intentos de homicidio y tres años de prisión por el delito de tenencia ilícita de armas. El ministerio público también solicita que pague a cada una de las víctimas 116.000 euros en concepto de responsabilidad civil. En primavera se enfrentará a las acusaciones más graves, las relacionadas con los asesinatos de un ganadero y dos guardias civiles en el municipio de Andorra, que tuvieron lugar después de los intentos de asesinato que se juzgan este martes.