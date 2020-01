Anticorrupción pide la imputación del Defensor del Pueblo catalán por viajar gratis a la final de la Champions

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que inicie los trámites para investigar por un delito de cohecho impropio al síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, que viajó con su hija a la final de la Liga de Campeones en Berlín en 2015 por cuenta de un empresario imputado en el caso 3%. En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Anticorrupción detalla que en junio de 2015 el empresario Jordi Soler "decidió invitar a diversas personalidades del ámbito del partido político Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC) o de instituciones públicas" catalanas a la final de Berlín, en la que el F.C. Barcelona venció a la Juventus de Turín.



Entre ellas estaba el convergente Ramón Camp, quien tras recibir un correo electrónico de Soler con indicaciones para quedar en el aeropuerto de Barcelona, contestó "introduciendo" a estos dos nuevos invitados, tal y como recoge el intercambio de mensajes hallado por la Guardia Civil en el móvil del empresario. "El Rafael (Ribó) tiene una entrada proveniente del Barcelona y me pregunta si hay plaza para su hija", decía el mensaje de Camp. "Oki. Ahora ya somos 14 y 14", contestó el empresario, para a continuación, pedirle los datos de los viajeros.



El viaje, que efectivamente se produjo y en el que participaron Ribó y su hija a la luz de la lista de pasajeros facilitada a la Guardia Civil por la compañía aérea, incluía el alquiler de un avión y de una furgoneta para los desplazamientos en Berlín. De acuerdo a los investigadores, tuvo un coste total de 39.300 euros y se facturó a nombre de Electromecánica Soler, Grup Soler Constructora y Soler Global Service, tres empresas de Jordi Soler bajo la lupa por la sospecha de encubrir mordidas a Convergència a cambio de obra pública.



Anticorrupción apunta además que a la luz de otro de los mensajes hallados en el móvil de Soler, el viaje para asistir al Barça -Juventus de Turín no tenía "una naturaleza social ni amistosa". El día del partido escribió a un contacto identificado como Josep Antoni Colomer: "Ahora estoy en Berlín. No le digas a nadie. Ya te explicaré. Viaje comercial", decía.

Para la Fiscalía, esta conducta de Ribó podría incurrir en un delito de "cohecho impropio" puesto que el defensor del Pueblo "no mantiene relaciones de amistad o afecto con Soler" y "no solo acepta ser invitado sino que toma iniciativa para obtener un mayor beneficio al solicitar expresamente que también sea invitada su hija". El escrito añade que "dentro de las funciones y actividades que realiza Soler ninguna tiene relación directa con invitar a personas a viajar a ver un partido de fútbol, es decir; el pago del viaje supone un coste añadido a su actividad empresarial" y además, considera que es "comercial y trata de que nadie sepa de él". En este contexto, Anticorrupción pide al juez De la Mata que eleve exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dándole traslado de los indicios delictivos. Se trata de la instancia competente dado que Ribó, en calidad de sindíc de greuges, goza de aforamiento.