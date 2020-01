La crisis estalla en el PSOE de Sevilla en pleno debate sobre la continuidad de Susana Díaz

Cuatro miembros de la ejecutiva provincial de Sevilla, la de mayor peso de Andalucía, han renunciado este martes a sus cargos y se preparan para plantear una alternativa en el próximo congreso a la secretaria general, Verónica Pérez. Este movimiento se produce cuando empiezan a bullir debates por ahora no públicos sobre la continuidad de la ex presidenta de la Junta, Susana Díaz, al frente de la secretaría general del PSOE de Andalucía, pese a que el congreso regional aún no está convocado.

Manuel Domínguez, secretario general del PSOE de El Viso del Alcor y ex diputado provincial; Jerónimo Guerrero, exalcalde de El Coronil, exdiputado provincial y miembro de Comité Director del PSOE- andaluz; y Carmelo Cubero, exalcalde de El Real de la Jara y secretario general del PSOE local han presentado esta mañana en la sede provincial socialista la renuncia a sus cargos en la ejecutiva. A estas dimisiones se une la del alcalde Camas, Rafael Recio, que se produjo la semana pasada.

Estos dirigentes alegan “falta de sintonía” con Verónica Pérez, a la que acusan de convertir la agrupación en una “sucursal de los intereses personales de Susana Díaz”, según ha dicho a EL PAÍS, Jerónimo Guerrero. Este dirigente asegura que la decisión está enmarcada en el proceso congresual que se abrirá en el PSOE andaluz para renovar a la dirección regional. El congreso aún no tiene fecha y se celebrará después del federal, en torno al verano de 2020, aunque Pedro Sánchez también puede alargar los plazos un año más.

Guerrero, que fue antaño un apoyo sólido de Díaz y Pérez, sostiene que el proyecto de Susana Díaz “está totalmente agotado, no sólo desde que perdió la Junta de Andalucía, sino las primarias” frente a Pedro Sánchez. También cuestiona “la manera de ejercer la oposición” al Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos, por cuanto sostiene que los mismos que dirigieron el Gobierno andaluz “no pueden hacer” frente a los actuales gobernantes. “Haya que renovar”, dice Guerrero, quien opina que el partido “no ha sabido reaccionar” a la sentencia del caso de los ERE y no ha puesto en valor “lo mucho” que el PSOE andaluz hizo durante 37 años.

Aunque los congresos socialistas no están convocados, las reuniones y los contactos entre dirigentes se han intensificado desde que Pedro Sánchez logró su investidura y formar gobierno. Díaz ya ha dicho que quiere volver a ser secretaria general del PSOE andaluz y recuperar el Gobierno de la Junta de Andalucía. En las dos ocasiones a la que ha aspirado a este cargo, nunca se han celebrado primarias porque nadie logró los avales suficientes para plantear una batalla con urnas.

Ahora mismo en el PSOE andaluz no existe una alternativa ni clara ni declarada. Días atrás, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, no se descartó para aspirar al cargo. “Estoy para lo que los compañeros decidan”, afirmó en un desayuno informativo en Madrid, al tiempo que apostó por un “proyecto ganador” para Andalucía. Espadas es vicesecretario del PSOE de Sevilla y hasta ahora siempre había apoyado la continuidad de Díaz.